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Купальник не по размеру «приплюснул» грудь и бедра Альбины Джанабаевой
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Купальник не по размеру «приплюснул» грудь и бедра Альбины Джанабаевой 

Passion.ru 11 июля 2018
Фото: Passion.ru
39-летняя Альбина Джанабаева опубликовала новые фото в купальнике, но оказалась раскритикована поклонниками.
Сейчас певица и актриса Альбина Джанабаева отдыхает на Лазурном берегу в Ницце. Звезда уже выкладывала в свой микроблог фото, на которых роскошно выглядит в купальнике, однако новые снимки в другом наряде не понравились интернет-пользователям.
Они посчитали, что черный купальник с отделкой воланами слишком мал Альбине, а значит, ее пышный бюст и точеные бедра не смотрятся так, как обычно.
«А где грудь?», «Попа некрасиво сплюснута», — написали некоторые фолловеры Джанабаевой. Впрочем, большинство поклонников звезды все же завалили ее комплиментами: «Альбина, Вы как фарфоровая статуэтка!», «Красива на фоне красоты», «Просто супер фигурка», «Просим больше фото в купальниках».
Фото: Instagram
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