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Умер последний министр из кабинета Черчилля
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Умер последний министр из кабинета Черчилля 

РИА Новости 10 июля 2018
Фото: Москва24
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Последний остававшийся в живых член кабинета Уинстона Черчилля, бывший глава МИД лорд Карингтон скончался в возрасте 99 лет, сообщили в британском правительстве.
"С огорчением узнал о смерти моего предшественника лорда Карингтона, бывшего министра обороны и иностранных дел, а также последнего члена послевоенного правительства Черчилля. Мои глубокие соболезнования его семье", — написал в Twitter Дэвид Лидингтон, глава аппарата премьера Терезы Мэй.
Very sorry to learn of the death of my constituent Lord Carrington, former Defence and Foreign Secretary & last surviving member of Churchill's post-war govt. His career was given to public service. My deep sympathy to his family. 1/2  — David Lidington (@DLidington) 10 июля 2018 г.
​Питер Карингтон вошел в большую политику в 1951 году, присоединившись к кабинету Черчилля в качестве министра сельского хозяйства.
Он несколько лет занимал пост министра иностранных дел в правительстве Маргарет Тэтчер, подав в отставку в 1982 году после вторжения Аргентины на Фолклендские острова.
С 1984 по 1988 год британский политик возглавлял НАТО, став старейшим генеральным секретарем организации.
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