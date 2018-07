Умер последний министр из кабинета Черчилля

"С огорчением узнал о смерти моего предшественника лорда Карингтона, бывшего министра обороны и иностранных дел, а также последнего члена послевоенного правительства Черчилля. Мои глубокие соболезнования его семье", — написал в Twitter Дэвид Лидингтон , глава аппарата премьера Терезы Мэй

Very sorry to learn of the death of my constituent Lord Carrington, former Defence and Foreign Secretary & last surviving member of Churchill's post-war govt. His career was given to public service. My deep sympathy to his family. 1/2 — David Lidington (@DLidington) 10 июля 2018 г.

​Питер Карингтон вошел в большую политику в 1951 году, присоединившись к кабинету Черчилля в качестве министра сельского хозяйства.

Он несколько лет занимал пост министра иностранных дел в правительстве Маргарет Тэтчер , подав в отставку в 1982 году после вторжения Аргентины на Фолклендские острова.