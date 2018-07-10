В Нижнем Новгороде зарплата директора парка ООО «Парк Приокский» составит 29 тысяч рублей. Об этом сообщил источник «ФедералПресс».
По мнению собеседника, из-за «такой маленькой суммы и большого объема работы на данную должность нет претендентов»: «Собеседования проходят довольно часто, приглашаются люди. Однако все как один, узнавая про зарплату, отказываются».
В конце июня «ФедералПресс» сообщал, что новым директором ООО «Парк Приокский» может стать бизнесмен, экс-депутат городской думы Нижнего Новгорода Анатолий Волков.
Напомним, 29 мая в связи с ситуацией вокруг зоопарка «Мишутка» в парке Швейцария мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов принял решение об увольнении директора парка «Приокский» Елены Хабаровой.
Владимир Панов пояснил, что Елена Хабарова не смогла обеспечить достойное и комфортное содержание животных. Теперь питомцев передадут в зоопарк «Лимпопо» в Сормовском районе.
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