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Футболисты «Вильярреала» встретили Черышева на базе команды аплодисментами
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Футболисты «Вильярреала» встретили Черышева на базе команды аплодисментами 

ТАСС 10 июля 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 10 июля. Полузащитник сборной России Денис Черышев прибыл в расположение испанского «Вильярреала» после окончания выступления на чемпионате мира под аплодисменты одноклубников. Об этом сообщает пресс— служба команды, видео встречи размещено на официальной странице клуба в Twitter.
"Нас посетила одна из звезд чемпионата мира в России. Денис Черышев встретился со своими партнерами на базе клуба", — говорится в сообщении.
Сборная России на чемпионате мира дошла до стадии четвертьфинала, где в серии пенальти уступила команде Хорватии. Черышев провел на турнире пять игр и забил четыре мяча.
Черышев выступает за «Вильярреал» с 2016 года, также полузащитник играл за клуб на правах аренды в сезоне-2014/15.
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