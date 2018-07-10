Футболисты «Вильярреала» встретили Черышева на базе команды аплодисментами

ТАСС , 10 июля. Полузащитник сборной России Денис Черышев прибыл в расположение испанского «Вильярреала» после окончания выступления на чемпионате мира под аплодисменты одноклубников. Об этом сообщает пресс— служба команды, видео встречи размещено на официальной странице клуба в Twitter.

"Нас посетила одна из звезд чемпионата мира в России . Денис Черышев встретился со своими партнерами на базе клуба", — говорится в сообщении.

Сборная России на чемпионате мира дошла до стадии четвертьфинала, где в серии пенальти уступила команде Хорватии . Черышев провел на турнире пять игр и забил четыре мяча.

Черышев выступает за «Вильярреал» с 2016 года, также полузащитник играл за клуб на правах аренды в сезоне-2014/15.