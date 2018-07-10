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А не спеть ли мне песню. В Салехарде выступит легендарный «Чиж»
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А не спеть ли мне песню. В Салехарде выступит легендарный «Чиж» 

ИА Север-Пресс 10 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале любителей российской рок-музыки осенью ждет большой сюрприз.
В Культурно-деловом центре Салехарда 15 ноября пройдет концерт группы «Чиж & Co». Команда исполнит все свои хиты и приедет в полном составе.
Напомним, российская рок-группа «Чиж & Co» появилась в начале 90-х годов. Создал её вокалист и автор песен Сергей Чиграков по прозвищу «Чиж». Последний студийный альбом группы вышел в 2010 году, при этом творчество коллектива остается актуальным и востребованным до сих пор.
«Чиж & Co» давно стали легендарными музыкантами, символом русского рока и не нуждаются в дополнительных представлениях. Группа заряжает зрителей своей нескончаемой энергией, бьющей ключом и по сей день. Их песни всегда звучат проникновенно, искренно и душевно. Зрители концерта смогут погрузиться и в лирическое блюзовое настроение, и в драйвовый рок.
Как отметили в Культурно-деловом центре, концерты группы неизменно собирают аншлаги, их выступления слушают разные поколения — для одних это добрая ностальгия, для других вечная лирика и, конечно, «Вечная молодость».
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