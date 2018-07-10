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Видео: бессовестный телеведущий потискал ягодицы экс‐участницы Spice Girls во время эфира
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Видео: бессовестный телеведущий потискал ягодицы экс‐участницы Spice Girls во время эфира 

Пятый канал 10 июля 2018
Фото: Пятый канал
По интернету мгновенно разлетелось видео, на котором телеведущий популярного британского шоу талантов The X Factor Луиш Уолс сначала приобнял, а затем откровенно схватил за попу бывшую солистку Spice Girls Мелани Браун во время записи передачи. В свою очередь Браун занервничала и прервала разговор.
Примечательно, что видео было записано еще в 2014 году, но поведение Уолса вызвало общественное осуждение только сейчас. После разгоревшегося скандала ведущий покинул телепроект.
Ранее Пятый канал рассказывал про журналистское расследование The New York Times о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна к голливудским актрисам, которое получило Пулитцеровскую премию. Именно это событие помогло развитию движений за права женщин и по борьбе с сексуальной дискриминацией.
Breaking News: The New York Times won 3 Pulitzers, sharing the public service prize with The New Yorker for coverage of Harvey Weinstein and sexual harassment https://t.co/CcEgLd4Hod
— The New York Times (@nytimes) April 16, 2018
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