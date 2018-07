Видео: бессовестный телеведущий потискал ягодицы экс‐участницы Spice Girls во время эфира

По интернету мгновенно разлетелось видео, на котором телеведущий популярного британского шоу талантов The X Factor Луиш Уолс сначала приобнял, а затем откровенно схватил за попу бывшую солистку Spice Girls Мелани Браун во время записи передачи. В свою очередь Браун занервничала и прервала разговор.

Примечательно, что видео было записано еще в 2014 году, но поведение Уолса вызвало общественное осуждение только сейчас. После разгоревшегося скандала ведущий покинул телепроект.

Ранее Пятый канал рассказывал про журналистское расследование The New York Times о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна к голливудским актрисам, которое получило Пулитцеровскую премию. Именно это событие помогло развитию движений за права женщин и по борьбе с сексуальной дискриминацией.

Breaking News: The New York Times won 3 Pulitzers, sharing the public service prize with The New Yorker for coverage of Harvey Weinstein and sexual harassment https://t.co/CcEgLd4Hod

— The New York Times (@nytimes) April 16, 2018