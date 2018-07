ФОТО ДНЯ: Президент «Ювентуса» прилетел в Грецию, чтоб провести переговоры с Роналду

WORLD EXCLUSIVE: Pictures of Juventus president this morning at Pisa airport leaving for Kalamata, Greece, to meet Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/IMdutAOjHq

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 10 июля 2018 г.

По данным Sky Sports, сумма трансфера составит 100 млн евро. О переходе 33-летнего футболиста объявят в ближайшие 48 часов.