Джей Зи прокатился на гидроцикле и стал супермемом (не путать с Суперменом)

В сети стал страшно популярен снимок рэпера Джей Зи , катающегося на гидроцикле.

Конечно, рэпер и раньше был более чем популярен, но в таком амплуа вы его еще точно не видели.

@tweettsp

На самом деле это архивная фотография рэпера из его твиттера. Снимок был сделан на отдыхе в Италии в 2016 году. Посмотрев на фото спустя два года, интернет-сообщество просто не могло не увидеть в нем мема.

Джей Зи выглядит настолько смешным и сосредоточенным, что многие стали сравнивать его с известными героями мультфильмов и актерами из боевиков.

jay-z on a jetski be looking like dr nefario lmao pic.twitter.com/weXhN9aGmY

— lourdes d (@lrmsix) 3 июля 2018 г.

«Джей Зи на гидроцикле похож на Доктора Нефарио из мультфильма «Гадкий я»».

Некоторые представили рэпера в качестве героя одной из игр на Nintendo про гидроциклы Wave Race 64.

Also needed this… Jay-Z and a jetski making waves lol. #July4th pic.twitter.com/Nb3F2EcA6i

— Jason Passehl (J. P.) (@JPsportsguy) 4 июля 2018 г.

А так мог бы выглядеть постер второй части «Терминатора», если бы вместо Арнольда Шварценеггера в фильме снимался Шон Картер

Jet ski Jay-Z the movie — @S_C_ pic.twitter.com/KC75ogC3QN

— BossLogic (@Bosslogic) 5 июля 2018 г.

Джей Зи также органично подходит для описания сцены ревности на пляже.

pic.twitter.com/N5VI6iqxyt

— Trav NEVER Chills (@SKTV_) 3 июля 2018 г.

Jay Z is the first person on a jet-ski to look like they’re commuting to work. pic.twitter.com/osoYau3ln8

— Tyler Sean Palmer (@tweettsp) 4 июля 2018 г.

«Джей Зи — это первый человек на гидроцикле, который выглядит так, будто он едет на работу».

Некоторые заметили, что все, что бы ни делал Джей Зи — смешно.

Jay-Z doing ANYTHING is funny pic.twitter.com/DfxwEUuKkF

— Aaron (@abake6) 3 июля 2018 г.

«Джей Зи все делает смешно».

А кому-то рэпер напомнил персонажа из мультфильма «Суперсемейка».

Why does jay z on a jet ski look like Edna I’m cryinggggg omg pic.twitter.com/BsvpOEDfoD

— lissy | #GIRLS (@lizzlmynizzle) 5 июля 2018 г.

«Почему Джей Зи выглядит, как Эдна? Я плачу, боже».

Публикация от Offficemag (@offficemag) 6 Июл 2018 в 8:41 PDT «Как фотографирую я своих друзей, и как друзья фотографируют меня».

Некоторые пересадили Джей Зи на другой транспорт, что выглядит еще более смешно.

Публикация от NoWayGirlTV (@nowaygirltv) 5 Июл 2018 в 8:18 PDT Публикация от Joe Barr (@breezect1) 6 Июл 2018 в 5:42 PDT