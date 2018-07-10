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The Sun просит нарисовать Кейна в Казани. Или хотя бы на Красной площади
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The Sun просит нарисовать Кейна в Казани. Или хотя бы на Красной площади 

Казанский репортер 10 июля 2018
Ежедневная газета Великобритании The Sun не понимает, почему в Казани нарисовали паблик-арт с лидером сборной Хорватии Лукой Модричем, но забыли подготовить граффити с капитаном сборной Англии Харри Кейном. Тем более, что до Модрича в столице Татарстана были нарисованы граффити для Месси и Неймара. Журналисты The Sun полагают, Кейну также следовало найти место. «Что с главным бомбардиром чемпионата мира? Художники, похоже, не нашли для него места», — размышляют авторы заметки. Если не нашлось место в Казани, возможно, следует подумать о размещении граффити с Кейном на Красной площади, предположили в издании. Напомним, граффити с Модричем было закончено художниками накануне.
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