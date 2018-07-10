«Трогательные» пингвины и тигры на полянке: знакомство с «300-парком»

Новый екатеринбургский зоопарк на Кольцовском тракте начнут строить в 2020 году. Об этом в ходе презентации проекта на одной из площадок международной выставки ИННОПРОМ-2018 сообщил коммерческий директор ГК «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.

Разговоры о некоем мегазоопарке, который станет подарком Екатеринбургу к 300-летию города, идут уже давно. На прошлогоднем ИННОПРОМе представители группы «Синара» презентовали рабочую концепцию проекта, который планируется реализовать в рамках частно-государственного партнерства к 2023 году.

В новой редакции, представленной 10 июля на суд гостей выставки, сроки сдачи зоопарка не изменились. При этом застройщик четко озвучил, что «300-парк» (именно так разработчики проекта решили обыграть сходство в его названии между числом 300 и словом «зоо») станет частью перспективного микрорайона «Новокольцовский», который возникнет на карте Екатеринбурга к 2035 году.

Розовым цветом на схеме «Новокольцовского» обозначена территория «300-парка»

И зоопарк, и микрорайон собираются строить в три этапа. Проектирование уникального царства живой природы взяло на себя архитектурное бюро «ИнФорм». По словам руководителя бюро Тимура Абдуллаева, зоопарк встанет в самом сердце будущего района, на месте нынешнего Карасьего болота. Он запланирован не только как развлекательный кластер с вольерами для животных и зонами активности для посетителей, но и как крупный образовательный центр для детей и подростков.

"300-парк" хотят сделать всесезонным. На его территории предусмотрены два больших экскурсионных маршрута: летний и зимний. Вход в летнюю часть зоопарка совмещен с тропическим павильоном высотой до 40 метров, где гости смогут наблюдать за экзотическими животными в их естественной среде обитания.

Летний вход в парк задуман как самые настоящие джунгли: с обезьянами и 40-метровыми пальмами

Внутри территория «300-парка» будет разделена на секторы с коллекциями самых разных представителей фауны со всех пяти континентов Земли. Каждый из секторов будет выполнен в особой стилистике. Например, экспозицию с тиграми отделит от зрителей глубокий ров, за которым хищникам позволят резвиться в естественной для них среде. А вольер с белыми медведями сконструируют так, что грозных полярных гигантов можно будет увидеть из любой точки, благодаря удобному рельефу местности и системе прозрачных перегородок.

Таким же образом планируется использовать природный ландшафт для обустройства вольера для жирафов и антилоп, а также авиария (площадки для птиц). Например, протекающая через парк река станет естественной средой обитания для розовых фламинго, а вольер с пингвинами предполагается обустроить так, чтобы к ним мог вплотную подойти (и даже потрогать) любой желающий.

Никаких клеток: звери пасутся и резвятся в естественной среде

Как уже было сказано, для теплолюбивых животных предусмотрен «зимний» маршрут с полностью закрытым контуром. Продуманы в «300-парке» и игровые зоны для детей — например веревочный «Маугли-парк» или площадки для шоу с животными и развивающих игр, выполненные в виде амфитеатра.

Но самой главной «фишкой» нового зоопарка станет биоцентр для детей и подростков, где они смогут слушать лекции о многообразии животного мира планеты, проводить лабораторные работы и повышать общегуманитарную эрудицию. В итоге «300-парк» станет еще одной мощной точкой притяжения туристов из соседних регионов и стран. Предполагается, что в год его будут посещать от 2,3 до 4,7 миллиона человек, считает директор центра социологических и маркетинговых исследований Ольга Рыбакова

Как ранее сообщало «Уралинфомбюро», первую очередь зоопарка предполагается сдать в 2023 году. После этого застройщик возьмется за вторую очередь — включающую научно-исследовательский институт, океанариум и парк развлечений. Общая стоимость реализации проекта составит порядка 5 миллиардов рублей (не считая 25 миллиардов, которые застройщик собирается вложить в строительство всего «Новокольцовского»).

Для детей в «300-парке» предусмотрены просторные игровые площадки

Стоит заметить, что в изначальной концепции, озвученной на ИННОПРОМЕ-2017, не исключался вариант с выставлением на аукцион участка под существующим зоопарком — в том числе и для того, чтобы вырученные от продажи деньги вложить в строительство нового зверинца. Однако вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин в беседе с "Уралинформбюро" заверил, что этот участок, скорее всего, останется все-таки в муниципальной собственности для дальнейшего использования.

Следует напомнить, что строительство «Новокольцовского» рассчитано до 2035 года. Проект предусматривает возведение на ныне заболоченном участке между ЕКАД, Сибирским и Кольцовским трактами и улицей Чистой настоящего «города в городе». На более чем 600 гектарах нынешней «целины» встанет район с 40 жилыми комплексами, конгресс-холлом, упомянутым «300-парком», сетью детских садов, школ, больниц, спорткомплексов, собственным театром и музеем, ТРЦ, автопарковками и гостиницей.

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