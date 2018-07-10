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Аэропорт Вены заблокировали из-за американки с гранатой
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Аэропорт Вены заблокировали из-за американки с гранатой 

Российская Газета 10 июля 2018
Фото: Lenta.ru
В венском аэропорту «Швехат» блокировали терминал и багажное отделение из-за немецкой противотанковой гранаты времен Второй мировой войны, обнаруженной на таможне у 60-летней американской туристки, сообщает газета Kronen Zeitung.
Дама, вылетавшая рейсом в США, спросила офицера таможни, может ли она взять с собой в качестве сувенира гранату, которую она нашла в лесу во время экскурсии. Оказалось, что американка вымыла опасную находку в пруду, чтобы «не испачкать рюкзак», а затем принесла с собой в гостиницу.
Служащие аэропорта немедленного отреагировали на сообщение американской гражданки. На место происшествия прибыли спасатели, которые с применением повышенных мер безопасности вывезли гранату на полигон для уничтожения. «Граната была без запала, тем не менее, представляла собой опасность», — пояснил представитель аэропорта Петер Клееман. По его словам, туристка выплатила штраф в четырехкратном размере за попытку проноса в самолет взрывоопасного предмета.
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