Аэропорт Вены заблокировали из-за американки с гранатой

В венском аэропорту «Швехат» блокировали терминал и багажное отделение из-за немецкой противотанковой гранаты времен Второй мировой войны, обнаруженной на таможне у 60-летней американской туристки, сообщает газета Kronen Zeitung.

Дама, вылетавшая рейсом в США , спросила офицера таможни, может ли она взять с собой в качестве сувенира гранату, которую она нашла в лесу во время экскурсии. Оказалось, что американка вымыла опасную находку в пруду, чтобы «не испачкать рюкзак», а затем принесла с собой в гостиницу.

Служащие аэропорта немедленного отреагировали на сообщение американской гражданки. На место происшествия прибыли спасатели, которые с применением повышенных мер безопасности вывезли гранату на полигон для уничтожения. «Граната была без запала, тем не менее, представляла собой опасность», — пояснил представитель аэропорта Петер Клееман. По его словам, туристка выплатила штраф в четырехкратном размере за попытку проноса в самолет взрывоопасного предмета.