В китайском зоопарке обезьяна от обиды спустила ребенка с лестницы

В одном из китайских зоопарков обезьяна легким движением мощной лапы спустила кормившую ее маленькую девочку с лестницы — скорее всего дикому животному не понравилось, что в руке у ребенка закончилось угощение. Видео инцидента опубликовала британская газета Mirror.

На кадрах видно, как ребенок вместе с мамой кормит животное с рук. Когда лакомство подходит к концу, обезьяна неожиданно бьет девочку в лицо, а та, не удержавшись, кубарем скатывается со ступенек, передает "Уралинформбюро"

В каком именно зоопарке произошел инцидент не уточняется. Также неизвестно, насколько сильно пострадал ребенок.