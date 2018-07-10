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В китайском зоопарке обезьяна от обиды спустила ребенка с лестницы
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В китайском зоопарке обезьяна от обиды спустила ребенка с лестницы 

Уралинформбюро 10 июля 2018
Фото: Уралинформбюро
В одном из китайских зоопарков обезьяна легким движением мощной лапы спустила кормившую ее маленькую девочку с лестницы — скорее всего дикому животному не понравилось, что в руке у ребенка закончилось угощение. Видео инцидента опубликовала британская газета Mirror.
На кадрах видно, как ребенок вместе с мамой кормит животное с рук. Когда лакомство подходит к концу, обезьяна неожиданно бьет девочку в лицо, а та, не удержавшись, кубарем скатывается со ступенек, передает "Уралинформбюро".
Видео: РЕН ТВ
В каком именно зоопарке произошел инцидент не уточняется. Также неизвестно, насколько сильно пострадал ребенок.
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