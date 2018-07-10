К 300-летию Екатеринбурга животные из зоопарка сменят тесные «однушки» на царские «апартаменты»

Сегодня на международной выставке «Иннопром-2018» посетители могли познакомиться с проектом нового екатеринбургского зоопарка, который представила на свое стенде группа компаний «Синара», передает корреспондент «ФедералПресс» . Строительство нового жилища для экзотических животных планируется завершить к юбилею Екатеринбурга , поэтому и название у проекта соответствующее — «300-парк».

Отметим, что власти города уже давно планировали перевезти животных в более комфортное для них место, так нынешние условия содержания зверей в зоопарке, расположенном в центре города, мягко говоря, не очень. Тесные клетки, старые зимние и летние вольеры, загазованность — все это пагубно сказывается на здоровье обитателей.

Новый зоопарк построят в Новокольцовском районе, а его площадь составит 34,7 гектара. Здесь будут круглогодично проживать 70 видов животных, в том числе, редких и экзотических. Посетители смогут увидеть своими глазами амурского тигра, снежного барса, индийского слона и многих других. Здесь же разместят веткомплекс, океанариум и террариум. Кроме того, в зоопарке будут проходить практику студенты профильных ветеринарных учебных заведений.

Надеемся, совсем скоро, через пять лет, горожане перестанут обливаться слезами жалости при виде бедных животных в тесных клетках и действительно смогут порадоваться за зверей, обретших новый, более комфортный дом.