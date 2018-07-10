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57-летний Джордж Клуни на велосипеде попал под автомобиль
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57-летний Джордж Клуни на велосипеде попал под автомобиль 

Teleprogramma.pro 10 июля 2018
57-летний актер Джордж Клуни, звезда фильма «Двенадцать друзей Оушена» пострадал в результате ДТП на острове Сардиния в Италии, где он вместе с друзьями и близкими проводил летние каникулы.
По информации западных таблоидов, артист попал под автомобиль, когда катался на велосипеде. Инцидент произошел 10 июля в окрестностях курорта Коста-Коралина, где голливудская звезда находится вместе со своей супругой. В настоящее время уточняется информация о состоянии Джорджа Клуни. По словам очевидцев, актер столкнулся с легковым авто на автомагистрали. Отмечается, что в результате столкновения у машины разбилось ветровое стекло. Отметим, что в Италии Клуни находится на съемках своего нового сериала.
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Напомним, Клуни взял в жены свою избранницу четыре года назад. Их свадьба была организована в Венеции. С Амаль звезду познакомил общий друг. Тогда актер даже не мог представить, что она пойдет с ним на свидание, а тем более согласится выйти за него замуж. Не так давно папарацци уже удавалось заснять супругу Джорджа, когда она выходила из дома с дочкой. Поклонники считают, что малышка растет копией своей мамы.
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