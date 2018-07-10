57-летний Джордж Клуни на велосипеде попал под автомобиль

57-летний актер Джордж Клуни , звезда фильма «Двенадцать друзей Оушена» пострадал в результате ДТП на острове Сардиния в Италии , где он вместе с друзьями и близкими проводил летние каникулы.

По информации западных таблоидов, артист попал под автомобиль, когда катался на велосипеде. Инцидент произошел 10 июля в окрестностях курорта Коста-Коралина, где голливудская звезда находится вместе со своей супругой. В настоящее время уточняется информация о состоянии Джорджа Клуни. По словам очевидцев, актер столкнулся с легковым авто на автомагистрали. Отмечается, что в результате столкновения у машины разбилось ветровое стекло. Отметим, что в Италии Клуни находится на съемках своего нового сериала.

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