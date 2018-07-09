Бибер женится

Американский певец Джастин Бибер обручился с моделью и телеведущей Хейли Болдуин . Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что музыкант сделал своей девушке предложение во время отдыха на Багамах. По словам очевидцев, на ужине в ресторане он попросил посетителей убрать телефоны, а затем обратился к Болдуин.

Родители Бибера намекнули на случившееся в социальных сетях. «Горд — не то слово! Взволнован в ожидании следующей части!» — отметил отец исполнителя в Instagram. «Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь», — написала мать.