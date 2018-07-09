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Бибер женится 

Lenta.ru 9 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Американский певец Джастин Бибер обручился с моделью и телеведущей Хейли Болдуин. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на свои источники.
Издание отмечает, что музыкант сделал своей девушке предложение во время отдыха на Багамах. По словам очевидцев, на ужине в ресторане он попросил посетителей убрать телефоны, а затем обратился к Болдуин.
Родители Бибера намекнули на случившееся в социальных сетях. «Горд — не то слово! Взволнован в ожидании следующей части!» — отметил отец исполнителя в Instagram. «Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь», — написала мать.
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