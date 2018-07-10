Футбольные блоги дня: аккаунты футболистов, которые стали новыми звёздами ЧМ-2018

Чемпионат мира 2018 стал самым зрелищным событием лета и дал возможность проявить себя футболистам, которых до этого не замечали. И пока борьба за кубок мира продолжается, мы расскажем о тех футболистах, которые уже завоевали звание главных открытий ЧМ-2018. Кстати, не забудьте подписаться на них в Инстаграме, чтобы не пропустить новые достижения.

Хоть сборная России и не прошла в полуфинал Чемпионата мира, зато мундиаль дал новый старт этому талантливому полузащитнику. Денис Черышев вышел на замену вместо Алана Дзагоева в матче с Саудовской Аравией , и никто не ждал от него таких ошеломительных результатов. Футболист сразу же отметился двумя зрелищными голами. В решающей игре за выход в плей-офф с Египтом забил еще раз. Ну а гол в ворота Хорватии в исполнении Черушева ФИФА признала моментом дня.

Буквально за месяц число подписчиков Дениса в Инстаграме, где он делится своими эмоциями и футбольными достижениями, возросло с нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1818994671767459676_387445162"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

2 Ирвинг Лосано ( Мексика ): в одночасье стал одним из самых востребованных футболистов

Чемпионат мира по футболу 2018 дал шанс проявить себя 22-летнему полузащитнику сборной Мексики Ирвингу Лосано. На его счету победный гол в ворота сборной Германии в первом туре группового этапа ЧМ. Забить гол в ворота одного из самых опытных вратарей Европы Мануэля Нойера — дорогого стоит. Это отметили и мексиканские болельщики, и ФИФА, и британский футбольный журнал FourFourTwo, который отвел молодому мексиканцу первое место в рейтинге самых перспективных молодых футболистов, и Манчестер Юнайтед , готовый отдать за юное дарование 40 миллионов долларов.

В своем инстаграм-аккаунте Ирвинг делится не только фотографиями с поля, но и рассказывает о семье: супруге и двух очаровательных детях.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1736265498737471960_1714015332"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.0375)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Матч Франции с Аргентиной в 1/8 финала стал звездным часом для защитника сборной Франции Бенжамена Павара, который забил один из самых красивых голов на Чемпионате мира. В результате со счетом 4:3 Франция обеспечила себе место в четвертьфинале, а совсем скоро будет биться за выход в полуфинал. Сам Павар опешил от своего гола и признался, что в первые секунды даже не знал, как реагировать и находился в эмоциональном потрясении.

В социальных сетях 22-летнего француза тут же атаковали толпы поклонниц, и не только из Франции. Кстати, судя по его инстаграм-аккаунту, сердце надежды французского футбола пока свободно.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1819757693402802735_1032649389"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Артем Дзюба (Россия): обрел второе дыхание на чемпионате мира

Футбольная карьера 29-летнего нападающего Артема Дзюбы началась в 2007 году, но именно Чемпионат мира по футболу 2018 дал ему проявить себя в полной мере. В портфолио российского форварда три точных удара и три гола. То есть каждый раз, когда игрок отправлял мяч в створ, вратари соперника ничего не могли с этим поделать. Дзюба также абсолютный лидер чемпионата мира-2018 по количеству выигранных единоборств и рекордсмен по количеству верховых единоборств, выигранных в одном матче — 13. Это произошло в игре со сборной Испании

Инстаграм Артема целиком и полностью посвящен его друзьям и товарищам по футболу. Атмосферы большого спорта там хоть отбавляй. Да и все главные футбольные новости подписчики узнают из первых рук.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1818868479572710335_2729792306"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Гарри Кейн ( Англия ): завоевал звание лучшего снайпера чемпионата мира

Для английского бомбардира Гарри Кейна это первый чемпионат мира, и свой статус, завоеванный в чемпионате Англии, человек-ураган, как его метко окрестили футбольные комментаторы, подтвердил и на международном уровне. Гарри Кейн Забил пять голов — два в ворота Туниса , фактически в одиночку принеся команде победу, и три — Панаме . На сегодняшний день его признали лучшим снайпером турнира.

А еще Гарри абсолютный рекордсмен по количеству подписчиков в Инстаграме — 5,7 млн человек следят за его успехами не только на футбольном поле, но и в повседневной жизни. Гарри с удовольствием делится фотографиями своей семьи, друзей и двух любимых лабрадоров.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1589967714005235952_143556901"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);