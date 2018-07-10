Франкоязычная и англо-хорватская дискотеки пройдут в Гостином дворе в дни полуфиналов ЧМ-2018

В дни полуфинальных матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. в Гостином дворе пройдут франкоязычная и англо-хорватская дискотеки. Об этом сообщили в пресс-службе Национального дома болельщиков Una Probadita de Mexico.

«В Национальном доме болельщиков Una Probadita de Mexico перед трансляциями матчей Франция-Бельгия и Англия-Хорватия все желающие смогут потанцевать под популярные хиты стран-участниц, а также сделать футбольный грим. Сразу после развлекательной программы пройдет трансляция полуфинальных матчей. Посмотреть игру на самом большом крытом экране и скрыться от непогоды, которую обещают синоптики, смогут все желающие», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что Национального дома болельщиков Una Probadita de Mexico готов принять около 4 тыс. человек.

Уточняется, что 10 июля (19:00-21:00) состоится франкоязычная дискотека, а 11 июля (19:00-21:00) — англо-хорватская.

«15 июля в 18:00 в Гостином дворе также покажут финал чемпионата мира по футболу», — резюмировали в пресс-службе.