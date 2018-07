Разрыв шаблона: отзывы болельщиков о Москве в соцсетях

ЧМ-2018 во многом стал уникальным: впервые в истории прошел в России , удивил проигрышами фаворитов и победами хозяйской сборной, а еще многих иностранцев поразила наша столица — вместо медведей в темных закоулках они обнаружили современный красивый город. Сайт «РИА Недвижимость» представляет подборку самых ярких постов болельщиков в соцсетях.

Большинство отзывов болельщиков о Москве в социальных сетях так или иначе связана с впечатлениями от радостной атмосферы футбольного праздника, объединяющего людей с разных уголков планеты.

Восхищают туристов и масштабы города: здания и улицы — огромные как «широкая русская душа», исторические и современные архитектурные доминанты, чистые благоустроенные улицы с лавочками, урнами, зеленью и деревьями. И, конечно, особый восторг вызывает московское метро, которое больше напоминает дворец, а не подземку.

Атмосфера спорта

Гостей столицы поражают виды, красивые панорамы, ночная подсветка. А приехавшие в Москву не впервые, говорят, что она сильно изменилась за последние годы: стала удобнее, комфортнее и уютнее.

(Belle) Découverte de Moscou et de l’ambiance de la @FIFAWorldCup! 🏆🇷🇺 #WorldCup2018 #CoupeduMonde pic.twitter.com/iY6HScLrlE

— Sylvain Poiteau (@sylvainpto) 27 июня 2018 г.

" (прекрасное) открытие для себя Москвы и атмосферы ЧМ"

Нравится болельщикам и спортивная инфраструктура, созданная или обновленная специально к чемпионату. В частности, немало восхищенных постов посвящено, конечно, главной арене ЧМ — стадиону «Лужники», который реконструировали в соответствии с современными стандартами FIFA. Даже небольшие инженерные постройки были украшены. Например, трансформаторные подстанции ПАО МОЭСК здесь расписали именитые граффити-художники из разных стран в футбольной тематике.

Le magnifique Stade Loujniki #CDM2018 pic.twitter.com/WTQ9Lw2KIU

— C. de La Morinerie (@Morinerie) 25 июня 2018 г.

"Великолепный стадион Лужники"

Вместе с великолепием стадиона отмечают иностранцы и успехи российской сборной, которая удивила не только нас, но и весь мир. Теперь матчи с участием отечественных футболистов, вероятно, еще долго будут интересовать не только россиян.

Stade magnifique pour assister à la qualification des Russes aux tab! ⚽️🏆🇪🇸🇷🇺 pic.twitter.com/mLmgRHKBrF

— Carine Galli (@CarineGalli) 1 июля 2018 г.

"Великолепный стадион, чтобы смотреть, как русские забивают пенальти!"

Стадионы, игры, атмосфера братства и единения в приятной и безопасной обстановке — вот что главное на чемпионате мира по футболу, и Россия смогла устроить прием для гостей со всего света на высоком уровне.

FIFA World Cup 2018 🇷🇺⚽️🏆 🇩🇰 / 🇫🇷 — Luzhniki Stadium (81 000 places) Quelle ville! Quel stade! Quelle ambiance! + une interview pour une télévision russe (en anglais bien sûre 🎙😅) 🔜 Qatar 2022? 🇶🇦😅#FifaWorldCup18 #DANFRA #Moscou #Russie2018 pic.twitter.com/SwLOCdCDxd

— Nicolas Kirch (@NicolasKirch) 29 июня 2018 г.

"Какой город, какой стадион, какая атмосфера!"

Улица Света

Эпицентром спортивного праздника, после стадионов и фан-зон, стала пешеходная улица Никольская в сердце столицы, которую болельщики прозвали «Улицей Света» за светящиеся гирлянды. Теперь Никольскую знают во всем мире как одну из главных московских достопримечательностей вроде Красной площади и Арбата.

Сложно было бы в это поверить всего несколько лет назад, когда Никольская не была пешеходной. До благоустройства на ней парковались машины, а над головами вместо огоньков «красовались» рекламные перетяжки.

"Никольскую прозвали «Улица Света» благодаря светящимся украшениям, которые остались, наверное, со времени празднования нового года. Теперь это название на устах каждого футбольного фаната в России, быстро зарабатывая такой статус наряду с такими любимыми московскими достопримечательностями, как Красная площадь, Арбат и Парк Горького".

Фанаты признали, что Никольская стала лучшей улицей праздника Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Here's the best street to party in #Moscow during #WorldCup https://t.co/7QFUpakJQa pic.twitter.com/PbT5ilSFM6

— RT Sport (@RTSportNews) 21 июня 2018 г.

"Это лучшая улица для вечеринки в #Moscow во время #WorldCup"

Конечно, огромное число празднующих на Никольской и других центральных улицах прибавило работы коммунальным службам: нужно поддерживать порядок в городе. Испытывают на прочность иностранные болельщики также все центральные бары и рестораны, где иногда даже не хватает на всех главного футбольного напитка — пива. Но гостей это, похоже, не сильно расстраивает.

New post (Moscow low on beer as visiting World Cup fans run risk of drinking Russian capital dry) has been published on Fifa World Cup 2018 — https://t.co/Az5rrr0VJ1 pic.twitter.com/hHeRA8NlVH

— fifa worldcup 2018 (@fifawor70947421) 19 июня 2018 г.

"В Москве не хватает пива, потому что фанаты Чемпионата мира явно намереваются выпить российскую столицу до дна".

Респект городу

Положительных отзывов удостоилась и организация мероприятия: указатели на иностранных языках, приложения и удобная навигация в метро, обеспечение безопасности. Москва справляется с таким событием мирового уровня на отлично.

Bravo aux Russes pour cette organisation parfaite. Transports en commun gratuit, indications pour aller au stade, aucun mouvement de foule, 80000 personnes gérées, régulation dans le métro 👍👏🏻 Espagne/Russie 🇪🇸🇷🇺🏆⚽️ pic.twitter.com/51Jt4xuoL3

— Carine Galli (@CarineGalli) 1 июля 2018 г.

"Браво русским за эту безупречную организацию. Бесплатный общественный транспорт, указатели, куда идти, никаких массовых драк, 80 тысяч человек под присмотром, регулирование в метро".

Особую благодарность множество фанатов выражает метрополитену за трансляции матчей прямо в вагонах поездов. Это и правда очень удобно.

I'm impressed with Moscow's metro, not least b/c you can stream the #WorldCup and watch on TV pic.twitter.com/TeUh7nEE50

— David Biller (@DLBiller) 24 июня 2018 г.

"Я впечатлен московским метро, не в последнюю очередь из-за того, что можно смотреть трансляции матчей в прямом эфире".

Сами москвичи, кстати, тоже в восторге от царящей на городских улицах атмосферы. Это историческое событие надолго останется в нашей памяти.