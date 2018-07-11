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Ученые выяснили, какая зараза липнет к рыбам в пруду под Нижним Тагилом
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Ученые выяснили, какая зараза липнет к рыбам в пруду под Нижним Тагилом 

РИА «ФедералПресс» 11 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В водоеме под Нижним Тагилом продолжается эпидемия среди рыб. Как пишет информационное агентство «Новый город», тагильчане вылавливают все больше рыб с наростами на спине и хвосте.
Несколько недель назад корреспондент «ФедералПресс» писал о том, что в Черноисточинском пруду выловили рыбу, на чешую которой местный рыбак обнаружил странные наросты. Бляшки отправили на экспертизу в региональный Роспотребнадзор, и накануне специалисты Центра гигиены и эпидемиологии объявили результаты анализа.
Как оказалось, в эпидемии среди рыб виноват рачок-паразит Аргулюс, который вызывает у рыб созвучное своему имени заболевание — Аргулез. Как утверждают специалисты, обычно паразиты активизируются летом, в наиболее теплую погоду, а к осени их становится меньше. Также в Центре гигиены и эпидемиологии по Свердловской области успокоили тагильчан: аргулез не опасен для человека, внутренние органы и мясо рыбы не заболевают, поэтому зараженную рыбу можно спокойно есть, просто хорошенько очистив ее от чешуи и наростов.
В прошлом материале председатель правления общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов указал вероятную причину распространения болезни — очень плохое качество воды в Черноисточинском пруду. Недавно общественные активисты запечатлели на фото и видео, как в водоем постоянно сливаются шламы — отходы, остающиеся после фильтровки воды. Экологи уже не раз обращались к администрации Нижнего Тагила и даже к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой взять под контроль состояние водоема. Однако пока никаких действий не предпринимается, и рыба в пруду продолжает страдать от паразитов и грязной воды.
Фото: pixabay.com
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