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Торрес стал игроком японского «Саган Тосу»
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Торрес стал игроком японского «Саган Тосу» 

Спорт-Экспресс 10 июля 2018
Нападающий Фернандо Торрес был официально представлен в качестве игроко японского клуба «Саган Тосу», сообщается в официальном Твиттере клуба. Японская команда была одной из первых, проявивших интерес к 34-летнему испанцу.
Ранее сообщалось, что зарплата нападающего составит около 6 миллионов евро в год.
Отметим, что Торрес стал вторым испанцем, который перешел этим летом в японский чемпионат. Ранее игроком «Виссел Кобе» стал Андрес Иньеста.
С 2016 по 2018 годы Торрес выступал за «Атлетико», с которым стал победителем Лиги Европы.
／ Welcome to #sagantosu 👏 ＼#elnino #fernandotorres 🔴⚪has decided to join us 🔵⚽ 🇪🇸🔜🇯🇵 More details 🔻https://t.co/zxDdxmG8CV pic.twitter.com/feG2CKFNsj
— サガン鳥栖公式 (@saganofficial17) July 10, 2018
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