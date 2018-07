Торрес стал игроком японского «Саган Тосу»

Нападающий Фернандо Торрес был официально представлен в качестве игроко японского клуба «Саган Тосу», сообщается в официальном Твиттере клуба. Японская команда была одной из первых, проявивших интерес к 34-летнему испанцу.

Ранее сообщалось, что зарплата нападающего составит около 6 миллионов евро в год.

Отметим, что Торрес стал вторым испанцем, который перешел этим летом в японский чемпионат. Ранее игроком «Виссел Кобе» стал Андрес Иньеста

С 2016 по 2018 годы Торрес выступал за «Атлетико», с которым стал победителем Лиги Европы.

/ Welcome to #sagantosu 👏 \#elnino #fernandotorres 🔴⚪has decided to join us 🔵⚽ 🇪🇸🔜🇯🇵 More details 🔻https://t.co/zxDdxmG8CV pic.twitter.com/feG2CKFNsj

— サガン鳥栖公式 (@saganofficial17) July 10, 2018