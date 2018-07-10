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«Рекордный улов!»: в Самарской области ведущий передачи о рыбалке выловил карпа весом 20 кг
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«Рекордный улов!»: в Самарской области ведущий передачи о рыбалке выловил карпа весом 20 кг 

63.ru 10 июля 2018
Фото: 63.ru
Самарец сфотографировался с огромной рыбой
В Самарской области рыбаку удалось совместить приятное с полезным. Ведущий передачи о рыбалке во время съемок новой серии поймал на свой крючок большого карпа. Радостью мужчина поделился в интернете.
— Нефтегорский район, село Бариновка. В понедельник, 9 июля, мы побили наш личный рекорд — почти 20 кг! — рассказал Павел Неболсин. — Мы с другом красавцы!
Как пояснил мужчина, такую большую рыбу он поймал в первый день работы. Кроме этого карпа добычей рыбака стал еще один, но скромнее весом — 9,2 кг.
В воскресенье, 8 июля, рыбаки отмечали профессиональный праздник. 63.ru собрал самые запоминающиеся уловы в Самарской области. Глядя на некоторые фото, сложно поверить, что это не фотошоп.
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