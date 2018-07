Вести из соцсетей: Энтони Джошуа повесился, Конор Макгрегор проиграл без шансов

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Тренер сказал что очень хорошее упражнение для бокса Coach said this is a very good exercise for boxing

9 Июл 2018 в 5:47 PDT Сергей Деревянченко отметил день семьи на воде

Happy family day #sergiyderevyanchenko #derevyanchenkoteam #mattderevyanchenko

8 Июл 2018 в 4:49 PDT Мимишный Хорхе Линарес с дочкой

8 Июл 2018 в 1:11 PDT Эгис Климас напоминает, почему Александр Усик должен победить в Суперсерии

#klimasmanagement #Repost @wbsuperseries with @get_repost ・・・ Both @MuhammadAli & @usykaa were born on 17 January… #MondayMotivation #UsykGassiev #AliTrophy

9 Июл 2018 в 8:44 PDT Андре Берто работает в зале без выходных перед схваткой с Девоном Александером

#PhotoOfTheWeek Former welterweight world champ @AndreBerto takes NO days off Catch him live against @dalexander1 August 4th on @foxtv #PBConFOX #TheHarvest #BertoAlexander |: @trappfotos

8 Июл 2018 в 5:19 PDT Тучи сгущаются над Лукасом Маттиссе, до боя с Пакьяо осталось всего 5 дней…

EN EL SUR EL VIENTO AMONTANA ESPERANZAS

8 Июл 2018 в 11:21 PDT Амир Хан , конечно, болеет за Англию

‪I got @England winning the World Cup. Let’s go England. #EnglandVCroatia #Semifinals #Worldcup2018 #Englandalltheway @faryalmakhdoom

8 Июл 2018 в 11:10 PDT Близнецы Жермалл и Жермелл Чарло — левый или правый, хороший или плохой?

Left Or Right, Good or Bad, Mean or Nice.. IDGAF #OHBsports #LionsOnly Who Rock’n #WeTookOva

8 Июл 2018 в 5:44 PDT Конор Макгрегор везёт младшего Макгрегора на спарринг…

Relaxing Sunday

8 Июл 2018 в 5:01 PDT …и проигрывает ему без шансов

Эдриен Броунер не вылезает из клубов после подписания нового многомиллионного контракта с Мэйуэзером

Hold on Lil bra @richardsonhitchins stop dancing let me fuck it up!

8 Июл 2018 в 1:38 PDT Энтони Джошуа решил повеситься после спарринга с девушкой

Sorry for not posting in a while.. I've just been hanging around waiting for a signature #AJBXNG

9 Июл 2018 в 8:14 PDT Костя Цзю делает 75 отжиманий

Начинаем вторую тренировку третьего этапа «Шахмат Бокса». Проведем разминку и продолжим усиленную работу на лапах. На этой тренировке увеличим сложность и скорость комбинаций. ⠀ Смотрите полную версию тренировки на моем YouTube канале «Kostya Tszyu». Ссылка есть в описании профиля и в «актуальном». ? We begin the second training of the third stage of «Chess Box». Let's warm up and continue the intensive work on the pads. In this training we will increase the complexity and speed of the combinations. ⠀ ⠀ #KostyaTszyu #ШахматыБокса #фитнес #москва #Тренировка #обучение #бокс #супер #прогресс #спорт #настроение #мотивация #техника #жизнь #успех #счастье #сила #упражнения #boxing #силадуха #здоровье #удар #отдых #sport #россия

9 Июл 2018 в 8:01 PDT Сергей Ковалёв нашел старую фотографию…?Было дело в 2000 году?Found the picture of 2000 #KRUSHER #Kovalev #крашер #бокс

8 Июл 2018 в 3:02 PDT …и на радостях взял жену на руки

Sunday fun #familytime

8 Июл 2018 в 11:20 PDT Фредди Роуч принимает порцию тяжёлых ударов Альберто Мачадо

Camp with @explosivo_machado is going great — July 21st on HBO #AlbertoMachado #worldchampion #WBC #boxer #trainer #boxing #family #fightlife @realmiguelacotto @miguelcottopromotions @goldenboyboxing @hboboxing @hbo @el_rayo_vargas @pepereillybox @zavalaernie @iamspeedyg @micheladatime

8 Июл 2018 в 3:03 PDT Эрик Моралес отмечает 61-й день рождения мамы

Doña Genrrus cumplió 61 años! #MiMama pic.twitter.com/ZnF4FaGES2

Хуан Карлос Пайано — новый участник Всемирной серии бокса

CONFIRMED: Juan Carlos Payano is ready for Ali Trophy quest in the 118lb division! Details on: worldboxingsuperseries.com! Link in bio #Season2 #AliTrophy

