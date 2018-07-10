Какого животного назвали именем футболиста Дзюбы в зоопарке Ростова? 

Говорят, что в Московском зоопарке птенца степного орла назвали в честь голкипера российской сборной Акинфеева. Слабо нашим зоологам взять такую идею на заметку?
Не слабо! Более того, в Ростовском зоопарке уже есть свой маленький Артём Дзюба.
Так назвали детёныша европейской лани, который как раз появился на свет незадолго до победы российской сборной по футболу в игре с испанцами.
По словам зоологов, в этом году всех малышей, которые рождаются в зоопарке, называют на первую букву алфавита.
После того матча, который надолго всем запомнится, ломать голову над кличкой оленёнка специалистам не пришлось.
Пятнистый Артёмка сейчас находится с мамой в вольере и потихоньку переходит с молока на растительный корм.