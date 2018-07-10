Какого животного назвали именем футболиста Дзюбы в зоопарке Ростова?

Говорят, что в Московском зоопарке птенца степного орла назвали в честь голкипера российской сборной Акинфеева. Слабо нашим зоологам взять такую идею на заметку?

Не слабо! Более того, в Ростовском зоопарке уже есть свой маленький Артём Дзюба

Так назвали детёныша европейской лани, который как раз появился на свет незадолго до победы российской сборной по футболу в игре с испанцами.

По словам зоологов, в этом году всех малышей, которые рождаются в зоопарке, называют на первую букву алфавита.

После того матча, который надолго всем запомнится, ломать голову над кличкой оленёнка специалистам не пришлось.

Пятнистый Артёмка сейчас находится с мамой в вольере и потихоньку переходит с молока на растительный корм.