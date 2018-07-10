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«Чудовища» с океанского дна: опубликованы кадры с самыми загадочными существами
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«Чудовища» с океанского дна: опубликованы кадры с самыми загадочными существами 

ТК «Звезда» 10 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Исследователям удалось снять на видео несколько необычных животных.
С 22 мая по 2 июля этого года исследователи занимались очисткой океанского дна у побережья Северной Каролины в Соединенных Штатах, и сделали несколько видеороликов с необычными животными. Об этом сообщает издание The Charlotte Observer.
Так, например, исследователям удалось снять на видео рыбу-ящерицу. Также им удалось запечатлеть прозрачную рыбу, которая переливается разными цветами. В объектив камеры попал осьминог необычной формы, а также животное, напоминающее гигантского краба.
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