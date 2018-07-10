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«Кьево» продлил контракт с легендой клуба
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«Кьево» продлил контракт с легендой клуба 

LiveSport.Ru 10 июля 2018
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Кьево» Серджо Пеллиссье подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «летающих осликов».
Новое соглашение с 39-летним итальянцем рассчитано до конца следующего сезона.
Пеллиссье стал игроком «Кьево» еще в далеком 2000 году и с тех пор он уже 17 лет выступает в составе одного клуба (с годичным перерывом — аренда в СПАЛ в сезоне-2001/02).
Всего в составе «летающих осликов» он провел 465 матчей и забил 130 голов.
✍️ 💛💙 @ACChievoVerona e Sergio #Pellissier: la storia continua! Pronti per la 1⃣7⃣^ stagione di @SerieA_TIM!#SempreEperSempre! Leggi il comunicato 👉 https://t.co/eky5bpRe9I pic.twitter.com/BwA6yFCpgm— A. C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 9 июля 2018 г.
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