«Кьево» продлил контракт с легендой клуба

Нападающий «Кьево» Серджо Пеллиссье подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «летающих осликов».

Новое соглашение с 39-летним итальянцем рассчитано до конца следующего сезона.

Пеллиссье стал игроком «Кьево» еще в далеком 2000 году и с тех пор он уже 17 лет выступает в составе одного клуба (с годичным перерывом — аренда в СПАЛ в сезоне-2001/02).

Всего в составе «летающих осликов» он провел 465 матчей и забил 130 голов.

✍️ 💛💙 @ACChievoVerona e Sergio #Pellissier: la storia continua! Pronti per la 1⃣7⃣^ stagione di @SerieA_TIM!#SempreEperSempre! Leggi il comunicato 👉 https://t.co/eky5bpRe9I pic.twitter.com/BwA6yFCpgm— A. C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 9 июля 2018 г.