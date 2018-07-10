Правда, что в Ростове взорвали гранату и есть пострадавшие?

В донском главке МВД подтвердили факт взрыва гранаты на продовольственной базе по улице Врубовой, 36.

В донском главке МВД подтвердили факт взрыва гранаты на продовольственной базе по улице Врубовой, 36.

При разгрузке макулатуры работники базы обнаружили гранату. Предполагая, что это просто муляж, один из них выдернул чеку и отбросил гранату в сторону.

Произошёл взрыв, в результате которого пострадали два человека. Раненых мужчину и женщину госпитализировали в реанимацию, они находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Врачи признаются, что дать никаких прогнозов в отношении сильно травмированных людей не могут, хотя пострадавшие были прооперированы сразу же после поступления в стационар.

Операция проводилась более трёх часов несколькими бригадами хирургов-травматологов и реаниматологов.