Сотрудники зоопарка «Мишутка» обратились за помощью к главе региона

Коллектив зоопарка «Мишутка» обратились к врио губернатора Нижегородской области за помощью. Сотрудники просят главу региона помочь сохранить заведение в парке Приокского района. Об этом сообщила председатель союза попечительских советов городских парков Мария Попова на своей странице в Facebook.

По убеждению работников, у зоопарка есть все шансы на дальнейшее существование. Тем паче, что средств на его ликвидацию потребуется в разы больше, чем на ремонт и реконструкцию вольеров. Сотрудники зоопарка переживают за дальнейшую судьбу питомцев, поскольку многие из них могут не перенести транспортировку в силу возраста. Напомним, к концу июля зоопарк «Лимпопо» должен был определить перечень принимаемых животных. Юридическая деятельность «Мишутки» будет прекращена 20 июля. К этому сроку ООО «Парк Приокский» должен предоставить нижегородской мэрии сведения обо всех питомцах, а также оценку их рыночной стоимости.

«Коллектив пригласил главу региона посетить зоопарк и посмотреть на условия содержания животных, а также рассмотреть возможность передачи зоопарка из муниципальной в региональную собственность. Сотрудники попросили личного вмешательства врио губернатора, поскольку намеченная ликвидация может привести к тому, что жители полуторамиллионного города потеряют один из зоопарков Нижнего Новгорода», — сообщает Мария Попова

Напомним, решение о закрытии зоопарка было принято по причине негуманного отношения к питомцам со стороны директора. Между тем, в настоящее время зоопарк является участником программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурских тигров. В текущем году сюда должны были доставить двух тигрят для формирования репродуктивной пары.

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