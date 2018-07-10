На ИННОПРОМе презентуют «300-парк» и новый район Новокольцовский

Екатеринбурге в обозримом будущем может появиться новый жилой район вокруг территории международного выставочного центра «Екатеринбург Экспо», где эпицентром станет большой зоопарк к 300-летию уральской столицы. Сегодня проект презентуют на промышленной выставке ИННОПРОМ, сообщает во вторник, 10 июля, «АиФ-Урал»

За реализацию проекта взялся один из крупных застройщиков в Екатеринбурге, который реализовал реконструкцию стадиона «Екатеринбург Арена» к Чемпионату мира по футболу в России . Новый жилой район Новокольцовский должен появиться за территорией выставочного центра «Екатеринбург Экспо» и займет общую площадь в более чем 600 гектаров, а площадь жилой застройки должна составить 300 гектаров.

На территории района должны появиться несколько школ, детские саду, музейный комплекс, торгово-развлекательные центры, спортзалы и лыжная база.

Ключевым проектом в концепции района станет строительство нового екатеринбургского зоопарка, первую очередь которого планируют закончить к 300-летию уральской столицы, к 2023 году, с соответствующим названием «300-парк». Согласно проекту его территория займет площадь 34,7 Га и станет точкой притяжения и дальнейшего развития Новокольцовского.

На ИННОПРОМе проект уже презентовали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву . В новом зоопарке будут разделены зоны для животных по материкам их обитания. Для животных построят крытые павильоны, а для посетителей пешеходные и игровые зоны с местом для отдыха.