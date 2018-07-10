Ещё
На ИННОПРОМе презентуют «300-парк» и новый район Новокольцовский
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На ИННОПРОМе презентуют «300-парк» и новый район Новокольцовский 

АиФ Урал 10 июля 2018
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге в обозримом будущем может появиться новый жилой район вокруг территории международного выставочного центра «Екатеринбург Экспо», где эпицентром станет большой зоопарк к 300-летию уральской столицы. Сегодня проект презентуют на промышленной выставке ИННОПРОМ, сообщает во вторник, 10 июля, «АиФ-Урал».
За реализацию проекта взялся один из крупных застройщиков в Екатеринбурге, который реализовал реконструкцию стадиона «Екатеринбург Арена» к Чемпионату мира по футболу в России. Новый жилой район Новокольцовский должен появиться за территорией выставочного центра «Екатеринбург Экспо» и займет общую площадь в более чем 600 гектаров, а площадь жилой застройки должна составить 300 гектаров.
На территории района должны появиться несколько школ, детские саду, музейный комплекс, торгово-развлекательные центры, спортзалы и лыжная база.
Ключевым проектом в концепции района станет строительство нового екатеринбургского зоопарка, первую очередь которого планируют закончить к 300-летию уральской столицы, к 2023 году, с соответствующим названием «300-парк». Согласно проекту его территория займет площадь 34,7 Га и станет точкой притяжения и дальнейшего развития Новокольцовского.
На ИННОПРОМе проект уже презентовали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В новом зоопарке будут разделены зоны для животных по материкам их обитания. Для животных построят крытые павильоны, а для посетителей пешеходные и игровые зоны с местом для отдыха.
Впрочем, сроки реализации самой концепции района пока не озвучиваются, тогда как строительство парка должно быть завершено к 2025 году. Ключевыми партнерами проекта выступают правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга.
АиФ Урал: последние новости
Будет ли ФНС с 1 июля брать налог со всех поступлений на банковскую карту? Уральскую певицу Монеточку заподозрили в плагиате Дизайнер из Екатеринбурга устроила скандал в эфире федерального канала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент142
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками335
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала109
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение