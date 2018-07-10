Бассейн и грязевые ванны: почему белые медведи замерзают в 12-градусной воде

Бурый медведь давно живет в ростовском зоопарке и уже привык к людям

Последние два месяца в Ростове температура днем не опускается ниже 30 градусов. Люди прячутся под кондиционерами. А вот как спасаются от жары животные, мы подсмотрели в ростовском зоопарке. Его представитель Екатерина Ковалева провела специально для 161.ru экскурсию по вольерам.

Белые медведи

Якут отдыхает в бассейне

Медведь Якут неподвижно лежит в воде, голова — на ступеньке бассейна. В другом вольере с обратной стороны вдоль бассейна носится медведица Комета.

— Они уже акклиматизировались. В прошлом году мы открыли малый вольер и установили воду на уровне 10–12 градусов. Комета не стала в нее заходить, потому что вода показалась ей прохладной. Пришлось повысить до 15 градусов. Эта температура сохраняется круглый год. В вольере натуральный камень, который не так нагревается летом и не так сильно охлаждается зимой, — рассказывает пресс-секретарь зоопарка Екатерина Ковалева.

По ее словам, Комета очень игривая и много времени проводит в бассейне. Она может взять кусок мяса и залезть в воду. Там же любимые игрушки медведицы: конусы, мячики. Якут плавает не так часто.

В вольере у белых медведей установлена система фильтрации. Раз в месяц спускают воду, чистят бассейн и наполняют его снова.

Дикие ослы и яки Дикие ослы хорошо переносят нашу температуру

Напротив бассейна белых медведей — вольеры с мохнатыми яками и ослами. Часть животных прячется в тени, а другие спокойно стоят на солнце.

— У всех животных есть домики, которые всегда открыты. Они могут выбирать, находиться ли им на улице или зайти внутрь. В поилках воду меняют постоянно, она не нагревается. Многие уже приспособились к этой температуре. Яки, лошади хорошо переносят нашу температуру. Мы стараемся везде в зоопарке создать тень, — объяснила поведение животных Екатерина.

Бурый медведь

Медведь Андрюша любит чесать спину об стену и деревья

По вольеру нервно, из стороны в сторону, ходит медведь Андрюша с выцветшей желтой шерстью. Потом он встает на задние лапы и начинает тереться спиной о стену.

— Он очень любит чесаться. Иногда прячется от солнца и людей в густых зарослях, хотя давно живет в зоопарке и привык к людям. У Андрюши есть и бассейн — водоем очень важен для таких животных, — уточнила представитель зоопарка.

Карликовый бегемот

Редкий кадр — карликовый бегемот появился на поверхности бассейна

Животное лежит в небольшом бассейне. Сначала его не видно, но через несколько секунд из-под воды показывает покрытая илом спина и голова.

— Это самый старый карликовый бегемот в Европе. Ему 47 лет, притом что обычно представители этого вида живут 35–40 лет. Сегодня он даже вышел из бассейна, и его поливали сотрудники зоопарка. Хотя большую часть времени животное сидит в бассейне и его не видно, — рассказала Ковалева корреспонденту 161.ru.

Красные мартышки

Обезьянки с золотистой шерсткой прячутся от солнца в тени навеса. Одна из них спускается, подходит к небольшому прудику и садится у его края. В вольере работает поливалка.

— У них тоже есть бассейн. Они днем заходят в него, но редко. Не так часто, как слоны, которые обожают воду, — Екатерина кивнула в сторону загона с хоботными животными.

Носороги

Носороги могут стоять неподвижно очень долго

Теркель стоит почти неподвижно, через перегородку в другом вольере также неподвижно отдыхает другой носорог. Они оба только изредка мотают головой. Кожа животных отсвечивает оранжевым из-за слоя засохшей грязи.

— Они могут так стоять часами. Носороги очень любят грязевые ванны и проводят в грязи много времени. Таким образом они охлаждаются и спасаются от мух, — объяснила Ковалева.

Слоны

Когда мама все-таки пустила в воду

У бассейна — слониха и слоненок. Последний пытается зайти в воду, но мать его не пускает — она старается оттолкнуть детеныша ногой и хоботом. Правда, шустрый слоник все-таки прорывает материнскую оборону. Он аккуратно заходит в бассейн и начинает бить хоботом по воде, пускать пузыри.

— Иногда слоны даже поливают посетителей. У них чаще меняют воду, чем у белых медведей. Водопроводная вода сама по себе не очень чистая, поэтому без очистных систем она очень быстро зацветает, — пояснила Екатерина.

Слоны поливают друг друга водой

Буйволы

Два буйвола томно лежат в тени рядом со свежим сеном. Недалеко от ограждения вольера вырыта яма и заполнена водой.

— Они обычно лежат здесь — чем глубже, тем лучше. Эти животные очень любят грязь. Многие посетители об этом не знают и время от времени предлагают нам прибраться здесь, — смеется Екатерина.

Капибары

Маленькая капибара пьет воду

Рядом с домиком в вольере лежит, прикрыв глаза, крупная капибара. Два ее детеныша отдыхают в противоположном углу. Потом каждый из них по очереди подрываются и идут к ступенькам бассейна. Одна из маленьких капибар останавливается у кромки воды и пьет. Вторая заходит в бассейн полностью.

— Они обычно за мамой ходят, но иногда даже пытаются самостоятельно плавать. Правда, сидят в воде непостоянно, — девушка улыбаясь кивает на капибар.

Фламинго

Фламинго ищет корм

У одного края пруда стоит гул. Пара фламинго дерется между собой. Другие розовоперые птицы, переступая с ноги на ногу, ищут в иле корм. Их стая огорожена сеткой, но это не мешает заплывать туда уткам.

— Фламинго очень теплолюбивые. Они живут у нас уже очень давно — с 2013 или с 2014 года. Это стайные животные, поэтому у них в вольере специально повесили зеркала. Это создает иллюзию, что птиц много — им это нравится, — объяснила Екатерина.

По ее словам, сейчас в зоопарке проходит реконструкция некоторых вольеров. Во многих новых загонах для животных появятся специальные водоемы. Это поможет жителям зоопарка легче переносить ростовское лето.