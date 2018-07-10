Нужно ли удалять зубы мудрости?

Зубы мудрости, которые называют «восьмерками», — восьмые зубы в верхнем и нижнем ряду. В народе их называют зубами мудрости, и все из-за того, что чаще всего они вырастают после 20 лет.

Как правило, эти зубы прорезаются медленно и очень болезненно. Нередко воспаляется не только десна, но и горло, появляются мигрени или даже нагноение. Кроме того, из-за того, что «восьмерки» прорезываются после того, как остальные зубы уже сформированы, зубы мудрости начинают смещать другие. В итоге это может привести к искривлению зубов, изменению прикуса или разрушению зуба-соседа. На деле же «восьмерки» — один из тех органов, которые утратили свое назначение в процессе эволюции. Наши предки активно пользовались этими зубами, ведь они потребляли грубую и тяжелую пищу. Но современному человеку «восьмерки» просто не нужны, а у некоторых людей они и не появляются. Кроме того, эволюция изменила строение человеческой челюсти и для зубов мудрости не осталось места. Именно поэтому нередко «восьмерки» растут неправильно — вбок или в щеку.

Но в случае, если зубы мудрости уже выросли, нужно ли их сохранять?

Если зубы прорезались правильно и нет никакого дискомфорта относительно соседних зубов, показаний к удалению нет. Также зубы мудрости могут пригодиться в пожилом возрасте, если придется ставить протезы. Совсем иначе обстоит дело, если прорезывание зуба мудрости приносит вам дискомфорт, если он постоянно воспаляется или постепенно разрушает соседний зуб. Конечно, в таком случае лучше от «восьмерки» избавиться.

Случаи, в которых от зуба мудрости необходимо избавиться обязательно:

Частые воспаления десен или соседнего зуба. Необходимость в ортодонтическом лечении — нужно ставить брекеты или раздвигать зубной ряд. Зуб мудрости поражен кариесом. Каналы зуба искривлены (это может определить только врач во время осмотра).

Если вас не беспокоят подобные проблемы, можно расслабиться. Но не забывайте, что из-за расположения зубов мудрости нередко возле него скапливается пища, которую сложно достать зубной щеткой. Это приводит к воспалению. Не забывайте тщательно соблюдать гигиену и посещать стоматолога, чтобы предотвратить появление проблем.