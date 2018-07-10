В рамках второй на Чукотке ТОР создадут 15 тыс. новых рабочих мест

ТАСС , 10 июля. Вторая чукотская территория опережающего развития «Баимская» позволит создать 15 тыс. новых рабочих мест. Новая ТОР послужит развитию второй стратегической промышленной зоны округа — Чаун-Билибинской, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"ТОР «Беринговский» и создаваемая ТОР «Баимская» являются инструментами привлечения инвестиций на Чукотку. Предоставляемые льготы привлекают инвесторов, позволяют запустить новые проекты, создать новые рабочие места. В «Баимской» создадут 15 тыс. новых рабочих мест. Также получает развитие широкий спектр видов деятельности, активизируется сфера небольших производств и услуг, где занят малый и средний бизнес", — приводятся в сообщении слова заместителя начальника регионального департамента финансов, экономики и имущественных отношений Елены Компаниец.

На новой ТОР «Баимская» якорными являются проекты по освоению месторождений золота «Кекура», «Клен» и Баимской рудной зоны, основу которой составляет месторождение «Песчанка». В ТОР также войдут город Билибино , села Кепервеем и Илирней. В рамках создаваемой ТОР планируется реализация проектов трех якорных резидентов, объем частных инвестиций составит около 340 млрд рублей. По предварительной оценке, в первые 10 лет ТОР «Баимская» обеспечит рост валового регионального продукта более чем в 3,6 раза.

Создание ТОР позволит развивать не только крупные горнодобывающие производства якорных резидентов, но и активизировать развитие малого и среднего бизнеса, в том числе непосредственно в Билибине и прилегающих селах. В рамках якорных проектов планируется создание около 4,8 тыс. рабочих мест и более 10 тыс. рабочих мест в сопутствующих отраслях. Предполагается рост занятых в сфере транспортных услуг, услуг хранения и складирования, общественного питания, сельского хозяйства, бытовых услуг и других.