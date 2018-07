Крис Саттон: Спасибо, Россия. Тебя несправедливо выставили в негативном свете

«Пока и спасибо, Россия . Тебя несправедливо выставили в негативном свете перед чемпионатом мира. Мы не рассчитывали на столь радушный приtм. Красивые города, дружелюбные люди, прекрасная еда и парикмахерские мирового класса в Ростове-на-Дону», — написал Саттон в Twitter.

Goodbye and thank you to Russia 🇷🇺 Portrayed negatively and unfairly before the World Cup.. we couldn’t have been made to feel more welcome! Beautiful cities, friendly people, lovely food and world class barbers in Rostov.. Big thanks to the Chop Chop brothers👍 pic.twitter.com/r1k2WcmC2p

— Chris Sutton (@chris_sutton73) 8 июля 2018 г.