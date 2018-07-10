Ещё
Повезло Преснякову: Подольская демонстрирует ноги от ушей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Повезло Преснякову: Подольская демонстрирует ноги от ушей 

Teleprogramma.pro 10 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе с сыном Артемием проводят последние дни в отпуске. «У нас остались считанные денёчки отпуска и мы домой.. Очень соскучились по дому и по полноценной работе, но с другой стороны будем скучать по прекрасным дням здесь», — поделилась недавно Наталья.
За все время отдыха певица не опубликовала ни одного снимка в купальнике — невиданная редкость для наших артистов. Но сегодня Подольская не выдержала и последовала примеру своих коллег — поделилась кадром, на котором она запечатлена в купальнике. Что ж, может себе позволить! Артистка демонстрирует шикарную фигуру: длинные ноги, осиная талия, подтянутые руки. Певица не скрывает, что, чтобы добиться таких результатов, ей приходится ежедневно трудиться в спортзале и отказывать себе в быстрых углеводах.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1819815645773458629_25769240"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Teleprogramma.pro: последние новости
«Ты любовь всей моей жизни»: Бибер подтвердил помолвку с племянницей Алека Болдуина Опубликовано фото страстного поцелуя Криштиану Роналду с возлюбленной «Грязь и дележка денег!»: Бородина высказалась о пиаре на трагедиях звезд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент142
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками335
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала109
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение