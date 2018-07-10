Повезло Преснякову: Подольская демонстрирует ноги от ушей

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе с сыном Артемием проводят последние дни в отпуске. «У нас остались считанные денёчки отпуска и мы домой.. Очень соскучились по дому и по полноценной работе, но с другой стороны будем скучать по прекрасным дням здесь», — поделилась недавно Наталья.

За все время отдыха певица не опубликовала ни одного снимка в купальнике — невиданная редкость для наших артистов. Но сегодня Подольская не выдержала и последовала примеру своих коллег — поделилась кадром, на котором она запечатлена в купальнике. Что ж, может себе позволить! Артистка демонстрирует шикарную фигуру: длинные ноги, осиная талия, подтянутые руки. Певица не скрывает, что, чтобы добиться таких результатов, ей приходится ежедневно трудиться в спортзале и отказывать себе в быстрых углеводах.

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