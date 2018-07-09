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Море поет. В США концертной площадкой стал живой коралловый риф
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Море поет. В США концертной площадкой стал живой коралловый риф 

Мир24 9 июля 2018
Во Флориде прошел подводный музыкальный фестиваль, передает телеканал «МИР 24».
Концертной площадкой стал единственный в США живой коралловый риф. Инструменты лишь бутафория, под водой они не нужны. Музыка звучала из динамиков. И репертуар сплошь морской. От «Желтой субмарины» до саундтрека к «Русалочке». Костюмы у артистов также тематические. Здесь и русалки, и лягушки, и акулы. Аудитория подвижная. То один косяк проплывет через партер, то другой. Но были и постоянные слушатели. Кораллы даже пытались аплодировать и двигаться в такт.
«Я видел, как у динамика собрался целый косяк рыбок-желтохвостов. Наверное, для них это нечто удивительное. И кажется, им это понравилось», — говорит сооснователь фестиваля Билл Беккер.
Мероприятие было задумано не только ради забавы. Организаторы хотели привлечь внимание к загрязнению океана и охране коралловых рифов.
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