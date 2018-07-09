«Богиня»: модель Кейт Аптон показала идеальные формы на берегу Карибского моря

26-летняя американская актриса Кейт Аптон (Kate Upton) была известной plus-sizе моделью, но в прошлом году она похудела и стала «фитоняшей». Теперь звезда обладает стройным телом и четвертым размером груди. Не зря ее недавно назвали самой сексуальной женщиной по версии журнала Maxim. На днях она снова доказала, что достойна такого звания. Модель приняла участие в пикантной съемке на острове Аруба в Карибском море.

Для издания Sports Illustrated Swimsuit Кейт надела короткую золотую мини-юбку от купальника и больше ничего. В кадре она стоит в воде и демонстрирует роскошное тело, прикрывая свой бюст руками. Видео получилось очень горячим из-за ее пламенных взглядов. В ролике также показано, как она входит в воду топлес, что еще больше взбудоражило ее поклонников. Аптон поблагодарила фотографа и оператора Ю Цая за то, что он умеет правильно показывать ее тело. Однако поклонники уверены, что с такой фигурой модель сложно снять с плохого ракурса.

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На этот раз Кейт не стала публиковать анонс ролика на своей странице в соцсети, но поклонники все равно нашли его и выразили свое восхищение: «Богиня», «Вот это фигура», «Надо же быть столь безупречной». Напомним, Кейт уже давно сотрудничает с этим изданием. Семь лет назад она впервые появилась на его страницах. Даже после того, как в прошлом году модель вышла замуж за бейсболиста Джастина Верландера, Аптон продолжает участвовать в пикантных съемках.