Сборная Франции объявила состав на полуфинал против Бельгии

В Северной столице России все готово к началу первого полуфинального матча чемпионата мира по футболу, в котором встретятся команды Франции Бельгии . Соперники назвали стартовые составы. У «трехцветных» в число 11 игроков основы вошли Антуан Гризманн , Оливье Жиру и Килиан Мбаппе.

Трое названных футболистов вместе с Полем Погба будут составлять квартет главных сил сборной Франции в атаке. Полный состав экс-чемпионов мира и Европы выглядит так: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Напомним, что матч Франция — Бельгия пройдет на стадионе «Санкт-Петербург-Арена» во вторник, 10 июля, в 21.00 по московскому времени. Телеканал «Россия 1» и сайт Вести.Ru будут вести прямую трансляцию игры.