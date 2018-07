Нефтяные платформы могут быть полезны для морских животных

Ученые предложили не демонтировать сломанные нефтяные платформы, ветрогенераторы и другие построенные в море сооружения после истечения срока их эксплуатации или выхода из строя. Согласно данным нового исследования, их придонные части могут стать основой для искусственных рифов, где обитает большое разнообразие организмов, например, рыб. Статья с аргументами экологов опубликована в журнале Frontiers in Ecology and the Environment.

Нефтяные платформы и другие искусственные сооружения обычно находятся в море в течение 20-30 лет. За это время многие их части, такие как трубы и бетонные блоки, оказываются на дне и превращаются в полезные для растений и животных объекты. На международном уровне было принято решение, что после окончания работы такие конструкции необходимо демонтировать. Теперь экологи предлагают пересмотреть это постановление, так как остовы таких сооружения ничем не хуже естественных каменных рифов, многие из которых существенно пострадали от работы рыболовных траулеров и добычи камня для строительства, например, пирсов.

В новой работе ученые пишут о результатах наблюдения за опорами старой нефтяной платформы в Северном море с помощью подводных камер. Аппаратура зафиксировала большое количество рыб — камбалы, трески и других видов морской фауны в нехарактерном для этой части моря изобилии. Также среди обломков исправно добывавшего нефть и газ сооружения обитает много морских свиней (Phocoena phocoena) — относительно небольших китообразных.

«Мы обнаружили существенное увеличение биоразнообразия вокруг старых сооружений и предлагаем властям в каждом конкретном случае рассматривать, возможно ли отменить требование о демонтаже, — говорит один из авторов статьи Джонас Тейльманн из Орхусского университета в Дании . — При принятии решения нужно учитывать, чтобы условия окружающей среды были достаточного качества».

На данный момент в мире существует около 7500 нефтяных платформ и 10-20 тысяч морских ветрогенераторов. «Оставляя платформу на месте, мы обеспечиваем большее биоразнообразие в море, — добавляет Тейльманн. — Конструкции также обеспечат невозможность вылова рыбы с помощью трала, а промышленные тральщики превращают дно в пустыню с низким биоразнообразием».

