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Маск сообщил, что мини-субмарина для спасения подростков в Таиланде готова
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Маск сообщил, что мини-субмарина для спасения подростков в Таиланде готова 

РИА Новости 10 июля 2018
Фото: Карельские вести
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, сообщил в Twitter, что его мини-субмарина, которую он предложил использовать для спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде, готова к использованию.
"Только что вернулся из пещеры номер три. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она сделана из частей ракет и названа «Лесной вепрь» в честь футбольной команды детей. Оставляю ее здесь на случай, если она пригодится в будущем. Таиланд так красив", — заявил Маск.
Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT
— Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.
​Ранее Маск сообщил о начале испытаний мини-субмарины, испытания проходили в бассейне в Лос-Анджелесе.
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды «Лесные вепри» и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. В воскресенье утром глава штаба спасательной операции сообщил о начале эвакуации подростков и тренера из пещеры.
В воскресенье из пещеры были эвакуированы четверо детей. Вторая часть операции по спасению детей началась в понедельник утром и за этот день спасатели смогли эвакуировать из пещеры еще четырех детей. Все пострадавшие были доставлены в больницу города Чианграй, где они будут несколько дней проходить реабилитацию. Третью фазу операции планируется начать во вторник.
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