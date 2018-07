Маск сообщил, что мини-субмарина для спасения подростков в Таиланде готова

"Только что вернулся из пещеры номер три. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она сделана из частей ракет и названа «Лесной вепрь» в честь футбольной команды детей. Оставляю ее здесь на случай, если она пригодится в будущем. Таиланд так красив", — заявил Маск.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT

— Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.

​Ранее Маск сообщил о начале испытаний мини-субмарины, испытания проходили в бассейне в Лос-Анджелесе

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды «Лесные вепри» и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. В воскресенье утром глава штаба спасательной операции сообщил о начале эвакуации подростков и тренера из пещеры.