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Пятнистые сумчатые куницы родились в дикой природе впервые за полвека
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Пятнистые сумчатые куницы родились в дикой природе впервые за полвека 

Газета.Ru 9 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Представители редкого вида сумчатых, также известных как пятнистые кошки, появились на свет в дикой природе впервые за последние 50 лет, сообщает "Би-би-си".
Пятнистые сумчатые куницы — пушистые хищные зверьки, достигающие размеров обычного домашнего кота. Рацион животных, в основном, состоит из насекомых. Вплоть до 1960-х годов эти животные обитали на восточном побережье Австралии, пока не были уничтожены из-за более крупных хищников — лисиц и многочисленных болезней.
Ученые из Нового Южного Уэльса вернули вид в его естественную среду обитания в национальном парке Будери, и вскоре у трех самок появились малыши.
Новорожденные куницы размером с горошину еще три месяца будут расти в специальных сумках, как у кенгуру.
"Конечно, нам еще предстоит решить проблемы по созданию устойчивой популяции животных… Во время этого проекта мы отслеживали каждую особь при помощи GPS-ошейника и могли обнаружить потенциальную опасность и оперативно устранить ее", — говорит Ник Декстер, сотрудник национального парка, на базе которого был организован проект.
Ранее сообщалось, что в Австралии был построен забор для защиты местных животных от диких кошачьих, так как они являются основной причиной вымирания млекопитающих на материке.
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