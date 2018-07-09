Пятнистые сумчатые куницы родились в дикой природе впервые за полвека

Представители редкого вида сумчатых, также известных как пятнистые кошки, появились на свет в дикой природе впервые за последние 50 лет, сообщает "Би-би-си"

Пятнистые сумчатые куницы — пушистые хищные зверьки, достигающие размеров обычного домашнего кота. Рацион животных, в основном, состоит из насекомых. Вплоть до 1960-х годов эти животные обитали на восточном побережье Австралии , пока не были уничтожены из-за более крупных хищников — лисиц и многочисленных болезней.

Ученые из Нового Южного Уэльса вернули вид в его естественную среду обитания в национальном парке Будери, и вскоре у трех самок появились малыши.

Новорожденные куницы размером с горошину еще три месяца будут расти в специальных сумках, как у кенгуру.

"Конечно, нам еще предстоит решить проблемы по созданию устойчивой популяции животных… Во время этого проекта мы отслеживали каждую особь при помощи GPS-ошейника и могли обнаружить потенциальную опасность и оперативно устранить ее", — говорит Ник Декстер, сотрудник национального парка, на базе которого был организован проект.

Ранее сообщалось, что в Австралии был построен забор для защиты местных животных от диких кошачьих, так как они являются основной причиной вымирания млекопитающих на материке.