Стали известны подобности биографии автора хита «Розовое вино»

Татуировки на руках и скрытые под белыми линзами глаза не самый лучший способ завоевать симпатии родителей подростков. А вот для юных россиян восходящая звезда хип-хопа Элджей (Allj) стал настоящим кумиром.

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Однако как оказалось, не так страшен черт, как его малюют. Журналисты выяснили, что хулиганская наружность — это всего лишь часть имиджа. В «Википедии» говорится, что 24-летний Алексей Узенюк родом из Новосибирска , где окончил девять классов, а затем поступил в медицинский колледж, который позже бросил.

Однако данная информация не совсем соответствует действительности. В Новосибирске музыкант ходил в школу №33, которая сейчас стала гимназией №9. В родном городе у него есть младший брат, который живет с мамой и папой. Педагоги отмечают, что тот очень похож на своего звездного брата, так как очень любит менять имидж.

В школе рассказали, что Алексей получил аттестат после 11 классов — информация в Сети неверна. Учителя полагают, что подобная неточность только на руку рэперу, так как не противоречит его образу шалопая. При этом учился «хулиган» хорошо, окончив школу всего в одной тройкой.

Что касается частной жизни автора нашумевшего хита «Розовое вино», то она у рэпера есть.

Он встречается с ведущей шоу « Орел и решка. Перезагрузка» Анастасией Ивлевой. Несмотря на слухи о том, что музыкант женат, это не так, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Комсомольская правда».

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