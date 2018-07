Муса выразил свое восхищение Игнашевичем

"Лестера" Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса выразил свое восхищение бывшим одноклубником Сергеем Игнашевичем . По его словам, 38-летний игрок имел потрясающую карьеру в ЦСКА и сборной России. Ранее Игнашевич объявил о завершении карьеры. Вторую половину прошлого сезона Муса провел на правах аренды в ЦСКА.

— Сергей, ты фантастический лидер. У тебя была потрясающая карьера, о которой футболист может только мечтать, — написал Муса в Инстаграме. — Ты был великолепным партнером для меня в ЦСКА, мы вместе наслаждались моментами. Хочу, чтобы ты получал такое же наслаждение от следующей стадии в твоей жизни.

Sergei, What a fantastic leader you are. You have had a wonderful career and one a footballer could dream of having. You were a great teammate to me at CSKA and I enjoyed our moments together. Enjoy the next stage of your life my friend🙏🙏 @ignashevich4

