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Муса выразил свое восхищение Игнашевичем
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Муса выразил свое восхищение Игнашевичем 

Спорт-Экспресс 9 июля 2018
Нападающий сборной Нигерии и "Лестера" Ахмед Муса выразил свое восхищение бывшим одноклубником Сергеем Игнашевичем. По его словам, 38-летний игрок имел потрясающую карьеру в ЦСКА и сборной России. Ранее Игнашевич объявил о завершении карьеры. Вторую половину прошлого сезона Муса провел на правах аренды в ЦСКА.
— Сергей, ты фантастический лидер. У тебя была потрясающая карьера, о которой футболист может только мечтать, — написал Муса в Инстаграме. — Ты был великолепным партнером для меня в ЦСКА, мы вместе наслаждались моментами. Хочу, чтобы ты получал такое же наслаждение от следующей стадии в твоей жизни.
Sergei, What a fantastic leader you are. You have had a wonderful career and one a footballer could dream of having. You were a great teammate to me at CSKA and I enjoyed our moments together. Enjoy the next stage of your life my friend🙏🙏 @ignashevich4
Публикация от Ahmed Musa MON (@ahmedmusa718) 9 Июл 2018 в 7:38 PDT
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