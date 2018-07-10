Футболисты сборной Англии на тренировке сыграли в салки резиновой курицей

Футболисты сборной Англии сыграли в салки, бросая друг другу резиновую курицу, во время тренировки перед полуфинальным матчем чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии . Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что футболисты тренируются в полном составе на стадионе "Спартак" в Зеленогорске под Санкт-Петербургом

Встреча между сборными Англии и Хорватии состоится 11 июля на московском стадионе «Лужники».

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