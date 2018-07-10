Футболисты сборной Англии на тренировке сыграли в салки резиновой курицей 

Футболисты сборной Англии сыграли в салки, бросая друг другу резиновую курицу, во время тренировки перед полуфинальным матчем чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что футболисты тренируются в полном составе на стадионе "Спартак" в Зеленогорске под Санкт-Петербургом.
Встреча между сборными Англии и Хорватии состоится 11 июля на московском стадионе «Лужники».
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейн выложил фотографию с тренировки в Москве.