У семги в Мурманской области обнаружили редкое неизлечимое заболевание

Алексей Касаткин. МУРМАНСК , 9 июл — РИА Новости . Дикая семга в реках Кольского полуострова гибнет от малоизученного и неопасного для человека заболевания — ульцеративного дермального некроза, ветеринары просят рыбаков информировать их в случае обнаружения рыбы с признаками болезни, сообщил в понедельник на оперативном совещании председатель комитета по ветеринарии Мурманской области

Он сообщил, что ещё в 2015 году у семги был диагностирован ульцеративный дермальный некроз кожи лососевых (УДН). Это малоизученное заболевание для человека не опасно и поражает только дикую семгу. Методов лечения рыбы от УДН не существует.

"На рыбоучетном заграждении реки Кола учтено прохождение 2327 экземпляров семги, из которых с признаками ульцеративного дермального некроза выявлено 463 экземпляра, или 20%. К усугубляющим ситуацию факторам относятся большое количество травмированной рыбы браконьерскими орудиями лова и повышение температуры воды", — отметил Касаткин.

Председатель комитета обратился к рыбакам-любителям с просьбой сообщать о фактах поимки рыбы с поражениями в водоемах Мурманской области, а лучше — привозить больных особей для исследования в лаборатории.

Первый заместитель главы региона Алексей Тюкавин поручил комитету по ветеринарии во взаимодействии с научно-исследовательскими российскими и норвежскими организациями попытаться установить причину заболевания рыбы.

Швеции. У ветеринаров до сих пор нет точного ответа на вопрос, как именно происходит заражение. Рыба заражается в результате контакта, либо в результате вертикальной передачи через икру, полагают ученые. Подобные случаи выявлены в Финляндии

Ульцеративный дермальный некроз — заболевание кожи рыб, протекающее с образованием кожных язв, которое наиболее часто наблюдается у половозрелых лососевых, главным образом атлантического лосося (семги) и морской форели (кумжи), когда они возвращаются в пресную воду на нерест. Болезнь в основном происходит в холодной воде. Для человека заболевание не опасно, но может привести к массовой гибели рыбы.