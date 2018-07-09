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У семги в Мурманской области обнаружили редкое неизлечимое заболевание
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У семги в Мурманской области обнаружили редкое неизлечимое заболевание 

РИА Новости 9 июля 2018
Фото: РИА Новости
МУРМАНСК, 9 июл — РИА Новости. Дикая семга в реках Кольского полуострова гибнет от малоизученного и неопасного для человека заболевания — ульцеративного дермального некроза, ветеринары просят рыбаков информировать их в случае обнаружения рыбы с признаками болезни, сообщил в понедельник на оперативном совещании председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.
Он сообщил, что ещё в 2015 году у семги был диагностирован ульцеративный дермальный некроз кожи лососевых (УДН). Это малоизученное заболевание для человека не опасно и поражает только дикую семгу. Методов лечения рыбы от УДН не существует.
"На рыбоучетном заграждении реки Кола учтено прохождение 2327 экземпляров семги, из которых с признаками ульцеративного дермального некроза выявлено 463 экземпляра, или 20%. К усугубляющим ситуацию факторам относятся большое количество травмированной рыбы браконьерскими орудиями лова и повышение температуры воды", — отметил Касаткин.
Председатель комитета обратился к рыбакам-любителям с просьбой сообщать о фактах поимки рыбы с поражениями в водоемах Мурманской области, а лучше — привозить больных особей для исследования в лаборатории.
Первый заместитель главы региона Алексей Тюкавин поручил комитету по ветеринарии во взаимодействии с научно-исследовательскими российскими и норвежскими организациями попытаться установить причину заболевания рыбы.
У ветеринаров до сих пор нет точного ответа на вопрос, как именно происходит заражение. Рыба заражается в результате контакта, либо в результате вертикальной передачи через икру, полагают ученые. Подобные случаи выявлены в Финляндии и Швеции.
Ульцеративный дермальный некроз — заболевание кожи рыб, протекающее с образованием кожных язв, которое наиболее часто наблюдается у половозрелых лососевых, главным образом атлантического лосося (семги) и морской форели (кумжи), когда они возвращаются в пресную воду на нерест. Болезнь в основном происходит в холодной воде. Для человека заболевание не опасно, но может привести к массовой гибели рыбы.
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