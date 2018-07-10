Ещё
Зоопарк «Ноев ковчег» в Рязани оштрафовали за санитарные нарушения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зоопарк «Ноев ковчег» в Рязани оштрафовали за санитарные нарушения 

ТАСС 10 июля 2018
ТАСС, 10 июля. Руководство передвижного зоопарка «Ноев ковчег», где прокуратура выявила нарушение санитарно-ветеринарных правил, оштрафовано на 3 тыс. рублей. Такое решение вынесла во вторник государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области, сообщил ТАСС начальник отдела инспекторского надзора по работе с территориями управления ветеринарии Николай Кирюхин.
Прокуратура и эксперты главного управления ветеринарии Рязанской области пришли с проверкой в зоопарк после обращения граждан. Местные жители в соцсетях сообщали, что в зоопарке, который два месяца назад приехал в город, животные мучаются от жажды.
"Сегодня было рассмотрено административное дело в присутствии районного прокурора, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности руководства зоопарка по части 1 статьи 10.8 КоАП в размере 3 тыс. рублей", — сказал Кирюхин.
Как сообщила прокуратура Рязанской области, надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило, что на некоторых из животных отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Кроме того, прокурорам не были предоставлены сопроводительные документы на мясо для хищников.
В отношении владельца зоопарка было возбуждено дело об административном правонарушении. Как уточнили в прокуратуре, индивидуальный предприниматель, владеющий зоопарком, зарегистрирован в Краснодарском крае.
ТАСС: последние новости
Птенец редкого кафрского рогатого ворона появился на свет в Московском зоопарке Футболисты "Вильярреала" встретили Черышева на базе команды аплодисментами Российский форвард Кучеров продлил контракт с клубом НХЛ "Тампа-Бэй" на восемь лет
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент145
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками335
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала109
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение