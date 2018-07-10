Зоопарк «Ноев ковчег» в Рязани оштрафовали за санитарные нарушения

ТАСС , 10 июля. Руководство передвижного зоопарка «Ноев ковчег», где прокуратура выявила нарушение санитарно-ветеринарных правил, оштрафовано на 3 тыс. рублей. Такое решение вынесла во вторник государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области , сообщил ТАСС начальник отдела инспекторского надзора по работе с территориями управления ветеринарии Николай Кирюхин.

Прокуратура и эксперты главного управления ветеринарии Рязанской области пришли с проверкой в зоопарк после обращения граждан. Местные жители в соцсетях сообщали, что в зоопарке, который два месяца назад приехал в город, животные мучаются от жажды.

"Сегодня было рассмотрено административное дело в присутствии районного прокурора, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности руководства зоопарка по части 1 статьи 10.8 КоАП в размере 3 тыс. рублей", — сказал Кирюхин.

Как сообщила прокуратура Рязанской области, надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило, что на некоторых из животных отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Кроме того, прокурорам не были предоставлены сопроводительные документы на мясо для хищников.