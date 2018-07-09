Поэт Евгений Кузнецов выступит перед жителями района Южнопортовый

Музыкально-литературная встреча с автором стихотворных произведений Евгением Кузнецовым состоится в территориальном центре социального обслуживания района Южнопортовый.

— В рамках нашей встречи автор Евгений Кузнецов прочтет свои самые известные и полюбившиеся произведения под звуки классической музыки, после чего обсудит стихотворения с посетителями нашего центра соцобслуживания, — сообщила культурный организатор отдела социальных коммуникаций и активного долголетия ТЦСО «Южнопортовый» Гаянэ Саргатян.

Желающих услышать стихотворные произведения в исполнении автора ждут сегодня, 10 июля, по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 40. Начало — в 13.00.