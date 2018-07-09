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Поэт Евгений Кузнецов выступит перед жителями района Южнопортовый
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Поэт Евгений Кузнецов выступит перед жителями района Южнопортовый 

Префектура Юго-Восточного административного округа 9 июля 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Музыкально-литературная встреча с автором стихотворных произведений Евгением Кузнецовым состоится в территориальном центре социального обслуживания района Южнопортовый.
— В рамках нашей встречи автор Евгений Кузнецов прочтет свои самые известные и полюбившиеся произведения под звуки классической музыки, после чего обсудит стихотворения с посетителями нашего центра соцобслуживания, — сообщила культурный организатор отдела социальных коммуникаций и активного долголетия ТЦСО «Южнопортовый» Гаянэ Саргатян.
Желающих услышать стихотворные произведения в исполнении автора ждут сегодня, 10 июля, по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 40. Начало — в 13.00.
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