Ещё
Новичок «Ромы» сделал свое изображение в форме клуба в фотошопе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новичок «Ромы» сделал свое изображение в форме клуба в фотошопе 

Советский спорт 9 июля 2018
Голкипер Даниэль Фусато подписал контракт с «Ромой», сообщает официальный сайт клуба. 21-летний бразилец, ранее принадлежавший «Палмейрасу», подписал с «джалоросси» четырехлетний контракт.
«Сегодня начинается невероятное новое приключение в моей карьере, — прокомментировал вратарь свой переход. — Я очень хорошо знаю «Рому», так как у клуба долгая история, связанная с бразильскими голкиперами. Я сделаю все возможное, чтобы пойти по их стопам».
Фусато стал десятым новичком «Ромы» и сам в фотошопе сделал свое изображение в форме клуба.
Summer signing number… 🔟 Photoshop skills… 💯 Welcome to #ASRoma, Daniel Fuzato! 🧤 pic.twitter.com/SLC1jujU3U
— AS Roma English (@ASRomaEN) July 9, 2018
Добавим, что сейчас основным голкипером «Ромы» является бразилец Алиссон.
Советский спорт: последние новости
Хорватский футбольный союз пригласил на финал чемпионата мира всех игроков сборной 1998 года Фабрегас подтвердил информацию об увольнении Конте ФОТО ДНЯ: Президент "Ювентуса" прилетел в Грецию, чтоб провести переговоры с Роналду
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент146
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками335
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала109
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Умер Виктор Фетисов4
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение