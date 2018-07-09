Новичок «Ромы» сделал свое изображение в форме клуба в фотошопе

Голкипер Даниэль Фусато подписал контракт с «Ромой», сообщает официальный сайт клуба. 21-летний бразилец, ранее принадлежавший «Палмейрасу», подписал с «джалоросси» четырехлетний контракт.

«Сегодня начинается невероятное новое приключение в моей карьере, — прокомментировал вратарь свой переход. — Я очень хорошо знаю «Рому», так как у клуба долгая история, связанная с бразильскими голкиперами. Я сделаю все возможное, чтобы пойти по их стопам».

Фусато стал десятым новичком «Ромы» и сам в фотошопе сделал свое изображение в форме клуба.

Summer signing number… 🔟 Photoshop skills… 💯 Welcome to #ASRoma, Daniel Fuzato! 🧤 pic.twitter.com/SLC1jujU3U

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 9, 2018

Добавим, что сейчас основным голкипером «Ромы» является бразилец Алиссон.