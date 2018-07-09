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Уилшер стал игроком «Вест Хэма»
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Уилшер стал игроком «Вест Хэма» 

Советский спорт 9 июля 2018
Соглашение с футболистом заключено на три сезона.
26-летний полузащитник прошел медосмотр и присоединился к клубу, который он поддерживал в детстве, но в 17-летнем возрасте перешел в «Арсенал».
West Ham United are delighted to confirm the signing of Jack Wilshere on a three-year contract!https://t.co/ypuibbsrUM
— West Ham United (@WestHamUtd) 9 июля 2018 г.
— Он чувствует себя хорошо, чувствует себя по-особенному. Многие люди знают, что у нас особая связь с этим клубом, — сказал отец футболиста.
"Я хочу играть здесь, — цитирует Уилшира официальный сайт клуба. — Моя связь с «Вест Хэмом» велика. Это сделает мое пребывание тут еще более особенным".
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