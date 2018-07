Уилшер стал игроком «Вест Хэма»

Соглашение с футболистом заключено на три сезона.

26-летний полузащитник прошел медосмотр и присоединился к клубу, который он поддерживал в детстве, но в 17-летнем возрасте перешел в «Арсенал».

West Ham United are delighted to confirm the signing of Jack Wilshere on a three-year contract!https://t.co/ypuibbsrUM

— West Ham United (@WestHamUtd) 9 июля 2018 г.

— Он чувствует себя хорошо, чувствует себя по-особенному. Многие люди знают, что у нас особая связь с этим клубом, — сказал отец футболиста.

"Я хочу играть здесь, — цитирует Уилшира официальный сайт клуба. — Моя связь с «Вест Хэмом» велика. Это сделает мое пребывание тут еще более особенным".