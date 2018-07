Сиба-ину из Хиросимы научилась «вызывать» скорую помощь

Собака породы сиба-ину из Японии научилась подражать вою сирены скорой помощи. Ролик с демонстрацией умений четвероногого «спасателя» опубликовал телеканал ABC News.

Отмечается, что собака (а также ее хозяева) проживает в Хиросиме. Видео так понравилось пользователям, что стало вирусным и набрало уже больше тысячи лайков, а также множество восторженных комментариев.

SOUND ON: This attentive shiba inu will make sure you know there's a siren passing. https://t.co/y49a1CL7gm pic.twitter.com/LdCKsEP23W

— ABC News (@ABC) 7 июля 2018 г.

Ранее пес этой породы стал героем соцсетей, неподдельно обрадовавшись новой игрушке. По словам хозяйки, питомец отличается общительностью и по утрам «разговаривает» с ней.

Российский сиба-ину Стив прославился благодаря фразе своего владельца «Это фиаско, братан», сказанной после неудачной переправы через реку. У Стива есть собственный канал на Youtube, где можно посмотреть, как пес вместе с хозяином путешествует по разным странам.

