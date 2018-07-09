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Выставлен на продажу дом, в котором был написан роман «Заводной апельсин»
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Выставлен на продажу дом, в котором был написан роман «Заводной апельсин» 

Prian.ru 9 июля 2018
Помимо культового романа Берджесс, бывший литературный критик The Observer написал здесь еще несколько своих известных произведений. Но в трехэтажном особняке с четырьмя спальнями привлекает не только это, но также прекрасные виды на большие сады и открытую сельскую местность. Дом выставлен на продажу за $680 000, сообщает The Guardian.
Берджесс жил здесь со своей первой женой Линн, которая умерла в 1968 году. Затем писатель покинул Англию, чтобы обосноваться на Мальте.
А вот Принц Гарри и Меган Маркл планируют переезд из Ноттингема в Котсуолдс.
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