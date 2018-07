Обзор соцсетей: «соперник-гибрид» для Фьюри, пироженки Чавеса и «пятёрочка» Емельяненко

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Мир тесен — Баду Джек встретил земляка-футболиста Златана Ибрагимовича в Лос-Анджелесе

7 Июл 2018 в 8:52 PDT Карл Фрэмптон воссоединился с Пэдди Барнсом, чтобы наподдать Тайсону Фьюри

Лукас Маттиссе позирует с собой любимым…

6 Июл 2018 в 10:28 PDT … и про команду тоже не забывает

6 Июл 2018 в 10:44 PDT Чемпионат мира по футболу действует и на Хорхе Линареса , которого непреодолимо потянуло поддержать американский соккер-клуб «Лос-Анджелес Гэлэкси»

7 Июл 2018 в 11:08 PDT Амир Хан заканчивает тренировочную неделю в хороших кондициях…

6 Июл 2018 в 6:35 PDT … и отдыхает на вечеринке в Лос-Анджелесе с рэппером 50Cent

8 Июл 2018 в 12:07 PDT Сергей Липинец работает на лапах

Сладкоежка Хулио Сесар Чавес-младший выпекает маффины…

…после чего добросовестно сжигает калории в ринге

Майки Гарсиа не вылезает из зала, ведь до боя с Истером — всего 3 недели

7 Июл 2018 в 11:17 PDT Конор Макгрегор чётко соблюдает график тренировок и отдыха, приехав на 30-летие другана в Вегас

7 Июл 2018 в 3:50 PDT Хабиб Нурмагомедов не зря потел на тренировках с Даниэлем Кормье

Кормье теперь вовсю отдыхает…

…а Хабиб продолжает бороться — теперь с отцом

8 Июл 2018 в 2:25 PDT Ти-Джей Диллэшоу тестирует прототипы на воде и суше в ожидании реванша с Гарбрандтом

6 Июл 2018 в 3:05 PDT Александр Емельяненко пробегает ежедневную «пятёрочку»

